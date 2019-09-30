Ситуация на Донбассе: боевики вели огонь из минометов, БМП и гранатометов

На протяжении суток в рядах ВСУ обошлось без потерь

/ Фото: Getty Images

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 30 сентября было зафиксировано восемь обстрелов, которые устроили оккупанты.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, противник вел огонь из минометов калибра 82 мм, вооружения боевой машины пехоты (БМП), гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов:

- дважды в районе Водяного велся огонь из минометов калибра 82 мм и вооружения БМП, ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

- вблизи Новотроицкого – из стрелкового оружия;

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- недалеко от Опытного из стрелкового оружия;

- под Новомихайловкой велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано три обстрела:

- в районе Зайцево велся огонь из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;

- вблизи Шумов боевики стреляли из миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета;

- под Новозвановкой обстрел велся из станкового противотанкового гранатомета.

"На протяжении текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", – добавили в штабе.

Новости "Сегодня" сообщали со ссылкой на ГУР МОУ, что на оккупированных территориях Донбасса оккупанты усилили "полицейский режим" , а прикрывают это все страшилками об "украинских диверсантах" и возможном наступлении украинской армии.

Также сообщалось, что боевики усиленно тренируют мобилизацию. На оккупированных территориях Донбасса российское командование проводит подготовку боевиков к масштабным учениям, в частности отрабатывается мобилизация местного населения на фронт.

Стоит отметить, что 28 сентября оккупанты снова нарушили перемирие. В штабе Объединенных сил отметили, что позиции Вооруженных сил Украины попали под обстрелы 23 раза, в том числе и из вооружений, запрещенных Минскими соглашениями.

В то же время волонтер Юрий Москаленко опубликовал видео одного из боев между украинскими военнослужащими и оккупантами вблизи Водяного под Мариуполем. Украинские военные плотным огнем накрыли позиции врага. Смотрите видео:

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