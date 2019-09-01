Ситуация на Донбассе: бойцы ВСУ атакованы под Николаевкой

За минувшие сутки, 31 августа, позиции украинских военнослужащих на Донбассе были атакованы 20 раз, в результате чего один из них получил ранения средней степени тяжести.
Об этом сообщили в прес-центре Операции Объединенных сил.
"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил их запрещенного минскими соглашениями оружия: артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – отметили в ООС.
В частности, украинские бойцы попали под обстрелы:
- шесть раз возле Водяного из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- дважды неподалеку Павлополя из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды вблизи Лебединского из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку Новогнатовки из крупнокалиберных пулеметов.
- трижды возле Зайцево из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку Травневого из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов;
- дважды возле Луганского из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;
- неподалеку Новолуганского из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП, а также автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Шумов из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку Троицкого из минометов калибра 120 мм и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции ВСУ вблизи Николаевки.
Напомним, 30 августа боевики на Донбассе 17 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе и их запрещенного "Минском" оружия.
Кроме того, в 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ имени контр-адмирала Михаила Белинского назвали имя бойца, ставшего жертвой вражеских обстрелов – это младший сержант Сергей Савинов..
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