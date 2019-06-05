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Ситуация на Донбассе: из-за обстрелов боевиков погибли двое украинских военнослужащих

5 июня, 07:16

Еще трое бойцов ВСУ получили ранения

Фото: Facebook ООС
Фото: Facebook ООС.

За минувшие сутки, 4 июня, пророссийские боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Погибли двое украинских военнослужащих, сообщили в пресс-центре ООС.

"4 июня вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды – с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 мм и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия", – говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды ударил из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи Авдеевки. Два раза боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Опитного из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем. Вблизи Новоселовки Второй велся огонь из противотанковых ракетных комплексов, а в районе Талаковки дважды стреляли из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Дважды вблизи Чермалыка и Павлополя ударили из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Песков стреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, а в районе Водяного было применено стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции ВСУ вблизи Крымского обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Новолуганского велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Золотого-4 дважды стреляли из автоматического стрелкового и снайперского оружия, а в районе Станицы Луганской ударили из стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, трое украинских защитников получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 4 июня один оккупант был уничтожен, еще одного – ранено", – рассказали в ООС.

Напомним, 3 июня боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение.

2 июня оккупанты на Донбассе нарушали режим прекращения огня пять раз, в том числе трижды – с использованием запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм.

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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, обстрелы, запрещенное оружие, потери ВСУ, ООС

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