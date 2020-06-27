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Ситуация на Донбассе обострилась: в рядах ВСУ снова потери

27 июня, 19:40

Руслан Ровик Руслан Ровик

Оккупанты вели огонь из артиллерии, минометов, ракет и другого оружия

С начала суток 27 июня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, где ранее был ранен украинский сапер, оккупанты устроили пять обстрелов. Один боец Вооруженных сил Украины погиб.

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Как сообщили в штабе ООС, подконтрольные России боевики применяли артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Обстрелы велись в районе Водяного, Авдеевки, Гранитного, Марьинки и Светлодарска.

Также сообщается, что под Старогнатовкой из-за взрыва неизвестного боеприпаса были ранены наших двое военных. Один из них умер от полученных ранений.

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Отметим, что накануне, 26 июня, боевики девять раз обстреливали наши позиции на Донбассе, был ранен один украинский боец.

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Напомним, ранее мы сообщали об уникальных снимках, как Россия перебрасывает технику на Донбасс. Волонтеры-разведчики установили участок границы, где Россия незаконно вторгается в Украину.

Также "Сегодня" сообщали, что украинские военные из 24-й бригады имени короля Даниила уничтожили склад боеприпасов боевиков.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики артиллерия потери обстрелы оккупанты минометы потери ВСУ ООС

Источник: Сегодня

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