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Обострение на Донбассе: с начала суток оккупанты устроили восемь обстрелов

15 июня, 20:35

Боевики вели огонь из минометов 120 и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия

В зоне ООС на Донбассе боевики устроили новые обстрелы
В зоне ООС на Донбассе боевики устроили новые обстрелы. Фото: Facebook

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 15 июня оккупанты устроили восемь обстрелов позиций наших военных. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"С начала суток враг восемь раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – подчеркнули военные.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции ВСУ обстреливали:

- возле поселка Лебединское из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

- по Авдеевке оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм;

- вблизи Новотроицкого подразделения ВСУ попали под огонь из стрелкового оружия;

- в районе Красногоровки боевики вели огонь из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" были зафиксированы четыре обстрела, все они произошли в районе Станицы Луганской – из района Николаевки и Красного Яра боевики стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", – сообщили в пресс-центре.

Напомним, что на протяжении 14 июня, боевики усилили обстрелы Вооруженных сил Украины на Донбассе, которые были атакованы 24 раза, в том числе шесть раз – из запрещенных минскими соглашениями вооружений: 122 мм артиллерии, минометов калибра 120 и 82 мм.

Накануне боевики из артиллерии накрыли населенный пункт Марьинка в Донецкой области, в результате чего пострадали четверо гражданских, в том числе и 9-летняя девочка.


Мы также писали, что при обустройстве своих передовых позиций в районе Марьинки украинские бойцы обнаружили и обезвредили более 40 российских противопехотных мин, которые запрещены Оттавской конвенцией.

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Тег Донбасс, ВСУ, обстрелы, оккупанты, ООС

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