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Ситуация на Донбассе: стало известно о последних потерях боевиков

Сегодня, 06:38

Оккупационное командование приостановило отпуска и увольнения, а войска были приведены в повышенную боеготовность

/ Фото: Минобороны Украины

Ситуация на Донбассе: стало известно о последних потерях боевиков https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81 Донбасс Оккупационное командование приостановило отпуска и увольнения, а войска были приведены в повышенную боеготовность

Пока "хлебное перемирие" на Донбассе проходит под звуки выстрелов боевиков, у врага продолжаются потери. В течение нескольких дней уничтожены шесть бойцов т.н. "Л/ДНР". Об этом написал в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Константин Машовец.

Так, оккупационное командование в связи с возможным обострением обстановки на фронте, а также в учебных целях, отдельные части и подразделения приводили в степени боевой готовности "Полная" и "Военная угроза".

Кроме того, на протяжении недели противник так же продолжал укреплять свои позиции вдоль всей линии соприкосновения.

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С целью оперативного реагирования на возможные изменения в обстановке во время проведения парламентских выборов на территории Украины, ряд подразделений "1 и 2 АК ВС РФ" из числа "дежурных сил", а также из состава т.н. "силовых структур Л/ДНР" перешли на усиленный режим несения службы. Их личный состав переведен на казарменное положение, приостановлены отпуска и увольнения.

В то же время в период с 16 по 22 июля подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 6 человек: в "1-м АК" уничтожены три боевика и три во "2-м АК".

Как сообщали новости "Сегодня", на днях российские военные прибыли на Донбасс и подорвались на своих же минах. В свою очередь командование РФ принимает меры, чтобы скрыть небоевые потери только прибывших на восток Украины россиян.

В то же время на фронте, несмотря на объявленное перемирие, враг продолжает стрелять. Но все военные провокации противника не остаются без ответа. Так, недавно в ВСУ показывали уничтожение позиции боевиков в Авдеевке.

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Донбасс боевики потери

Источник: Сегодня

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