Ситуация на Донбассе стихает: количество обстрелов снизилось в разы

С начала суток украинские военные попали под обстрелы лишь под Новотроицким и Лебединским

Фото: AFP

Ситуация на Донбассе стихает: количество обстрелов снизилось в разы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4ce/62c/5ca4ce62c2413.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4ce/62c/5ca4ce62c2413.jpg 2019-04-03T18:17:00+03:00 Донбасс С начала суток украинские военные попали под обстрелы лишь под Новотроицким и Лебединским

В сравнении с прошедшими сутками ситуация на Донбассе стала значительно безопаснее и тише.

Как сообщили 3 апреля в пресс-центре Операции Объединенных сил, с начала текущих суток украинские военные лишь дважды попали под обстрел.

По данным ООС, оккупанты обстреляли позиции ВСУ в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Новотроицкое ;

; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи села Лебединское.

С начала суток ни погибших, ни раненных в ВСУ не было.

"На вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", – резюмируют в ООС.

Напомним, что за предыдущие сутки, 2 апреля, боевики на Донбассе 15 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом 14 раз применили запрещенное "Минском" вооружение. В связи с этим погибли два члена ООС.

Позже президент Петр Порошенко сообщил имена жертв обстрелов – ими стали известная волонтер Яна Червоная (позывной "Ведьма") и военный Александр Мелютин. Они оба служили в 53-ей отдельной механизированной бригаде.

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