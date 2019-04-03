Ситуация на Донбассе стихает: количество обстрелов снизилось в разы
С начала суток украинские военные попали под обстрелы лишь под Новотроицким и Лебединским
В сравнении с прошедшими сутками ситуация на Донбассе стала значительно безопаснее и тише.
Как сообщили 3 апреля в пресс-центре Операции Объединенных сил, с начала текущих суток украинские военные лишь дважды попали под обстрел.
По данным ООС, оккупанты обстреляли позиции ВСУ в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
- из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Новотроицкое;
- из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи села Лебединское.
С начала суток ни погибших, ни раненных в ВСУ не было.
"На вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", – резюмируют в ООС.
Напомним, что за предыдущие сутки, 2 апреля, боевики на Донбассе 15 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом 14 раз применили запрещенное "Минском" вооружение. В связи с этим погибли два члена ООС.
Позже президент Петр Порошенко сообщил имена жертв обстрелов – ими стали известная волонтер Яна Червоная (позывной "Ведьма") и военный Александр Мелютин. Они оба служили в 53-ей отдельной механизированной бригаде.
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