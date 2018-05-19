Украинский военный подорвался на взрывном устройстве на Донбассе

Сегодня, 13:26

Его состояние оценивается как тяжелое

Фото: Getty Image
Фото: Getty Image

На Донбассе украинский военнослужащий получил тяжелое ранение из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута. 

"По состоянию на 9 утра сегодня, среди наших военнослужащих один ранен. Он подорвался на неустановленном взрывном устройстве, пока подробная информация о событиях выясняется. Состояние здоровья раненого оценивается как тяжелое ", – сказал он.

Напомним, на протяжении суток 18 мая ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной: боевики 43 раза обстреливали украинские позиции, в том числе 10 раз – из артиллерии калибра 152 и 122 мм, а также минометов калибра 120 и 82-мм. Украинские войска вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу.

Также ранее сообщалось о крупных потерях боевиков под Горловкой. Только за неделю они недосчитались 12 человек убитыми и 15 ранеными.
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