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Сутки на Донбассе. Оккупанты девять раз открывали огонь

12 июня 2021 8:28

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Несмотря на обстрелы боевиков, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 11 июня, они девять раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

  • Вблизи Водяного, что в районе Донецка, и возле Новгородского враг обстреливал наши позиции из минометов 82-го калибра.
  • Неподалеку Водяного, что на Приазовье, противник четыре раза открывал огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение несовместимое с жизнью.
  • В направлении Опытного враг осуществлял обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
  • У населенного пункта Пивденное российско-оккупационные войска вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • Неподалеку Старогнатовки враг обстреливал украинских военных из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов.
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С начала текущих суток, 12 июня, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Водяного, что на Приазовье, враг открыл огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

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Напомним, на Донбассе боевики убили двух бойцов ВСУ.

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Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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