Ситуация на Донбассе: за сутки оккупанты устроили семь обстрелов, ранен боец ВСУ

Боевики вели огонь из артиллерии и минометов, а также ракетных систем

Военные попали под обстрел. Фото: Facebook Пресс-служба Минобороны..

Ситуация на Донбассе: за сутки оккупанты устроили семь обстрелов, ранен боец ВСУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f5f/ccd/5c3f5fccd243c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f5f/ccd/5c3f5fccd243c.jpg 2019-02-27T19:21:18+02:00 Донбасс Боевики вели огонь из артиллерии и минометов, а также ракетных систем

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе на протяжении дня 27 февраля боевики устроили семь обстрелов украинских позиций, в том числе четыре раза применив вооружения, запрещенные минскими договоренностями.

В частности, как сообщили в пресс-центре штаба ООС, обстрелы велись из артиллерии калибра 122 мм, а также минометов калибров 120 и 82 мм. В результате обстрелов один украинский военный был ранен.

"В течение суток противник семь раз обстрелял позиции наших войск, четыре раза применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями и потратив 32 снаряда и мины калибров 122, 120 и 82 мм. Также по позициям наших защитников четыре раза были выполнены пуски управляемых ракет. Зафиксировано деятельность снайпера противника", – говорится в сообщении.

В штабе добавили, что украинские подразделения дали противнику адекватный ответ из штатных вооружений. В настоящее время потери противника уточняются.

За предыдущие сутки, 26 февраля, пророссийские боевики 11 раз обстреляли украинские позиции, применяя при этом запрещенное "Минском" вооружение. Ранения получили трое бойцов ВСУ.

В свою очередь, украинские подразделения дали врагу жесткий ответ: "По данным разведки, 26 февраля были ранены 9 оккупантов. Кроме того, уничтожена одна единица военной техники противника".

Напомним, что за 25 февраля пророссийские боевики семь раз обстреляли позиции украинских военных, применяя при этом запрещенное "Минском" вооружение. В результате обстрелов один боец ВСУ погиб, еще один ранен.

Мы также писали, что военнослужащие батальона тактической группы Национальной гвардии Украины обнаружили и уничтожили снайперскую пару российско-оккупационных войск.

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