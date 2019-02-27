Ситуация на Донбассе: за сутки оккупанты устроили семь обстрелов, ранен боец ВСУ
Боевики вели огонь из артиллерии и минометов, а также ракетных систем
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе на протяжении дня 27 февраля боевики устроили семь обстрелов украинских позиций, в том числе четыре раза применив вооружения, запрещенные минскими договоренностями.
В частности, как сообщили в пресс-центре штаба ООС, обстрелы велись из артиллерии калибра 122 мм, а также минометов калибров 120 и 82 мм. В результате обстрелов один украинский военный был ранен.
"В течение суток противник семь раз обстрелял позиции наших войск, четыре раза применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями и потратив 32 снаряда и мины калибров 122, 120 и 82 мм. Также по позициям наших защитников четыре раза были выполнены пуски управляемых ракет. Зафиксировано деятельность снайпера противника", – говорится в сообщении.
В штабе добавили, что украинские подразделения дали противнику адекватный ответ из штатных вооружений. В настоящее время потери противника уточняются.
За предыдущие сутки, 26 февраля, пророссийские боевики 11 раз обстреляли украинские позиции, применяя при этом запрещенное "Минском" вооружение. Ранения получили трое бойцов ВСУ.
В свою очередь, украинские подразделения дали врагу жесткий ответ: "По данным разведки, 26 февраля были ранены 9 оккупантов. Кроме того, уничтожена одна единица военной техники противника".
Напомним, что за 25 февраля пророссийские боевики семь раз обстреляли позиции украинских военных, применяя при этом запрещенное "Минском" вооружение. В результате обстрелов один боец ВСУ погиб, еще один ранен.
Мы также писали, что военнослужащие батальона тактической группы Национальной гвардии Украины обнаружили и уничтожили снайперскую пару российско-оккупационных войск.
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