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Боевики атаковали ВСУ из минометов и ракетных комплексов

Сегодня, 07:17

Враг немного утихомирился, обстрелов меньше, но в ход идет запрещенное оружие

Фото: Минобороны Украины
Боевики атаковали ВСУ из минометов и ракетных комплексов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/3e7/0f3/5c83e70f38b6f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/3e7/0f3/5c83e70f38b6f.jpg Донбасс Враг немного утихомирился, обстрелов меньше, но в ход идет запрещенное оружие

Несмотря на незначительный спад количества обстрелов на фронте, враг продолжил применять запрещенное вооружение. 9 марта боевики три раза нарушили перемирие, обстреливая позиции украинской армии из минометов калибров 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял наши позиции из минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Лебединское.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрелы подразделений украинских войск:

из минометов калибра 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов – в районе города Попасная;

из стрелкового оружия – в пределах участка разведения сторон вблизи Станицы Луганской.

В результате вражеских обстрелов потерь у украинской армии не было. А с начала текущих сток боевики пока не вели обстрелы.

Напомним, 8 марта российские оккупационные войска на Донбассе всего один раз открывали огонь, и то ВСУ отбили боевикам охоту обстреливать наши позиции.

Также мы сообщали, что утром 9 марта оккупанты сорвали перемирие на Донбассе, обстреляв позиции ВСУ возле Попасной. В штабе ООС отметили, что стрельба велась из временно оккупированного населенного пункта Калиново-Борщеватое.

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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, обстрелы, ООС

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