Боевики атаковали ВСУ из минометов и ракетных комплексов
Враг немного утихомирился, обстрелов меньше, но в ход идет запрещенное оружие
Несмотря на незначительный спад количества обстрелов на фронте, враг продолжил применять запрещенное вооружение. 9 марта боевики три раза нарушили перемирие, обстреливая позиции украинской армии из минометов калибров 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял наши позиции из минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Лебединское.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрелы подразделений украинских войск:
из минометов калибра 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов – в районе города Попасная;
из стрелкового оружия – в пределах участка разведения сторон вблизи Станицы Луганской.
В результате вражеских обстрелов потерь у украинской армии не было. А с начала текущих сток боевики пока не вели обстрелы.
Напомним, 8 марта российские оккупационные войска на Донбассе всего один раз открывали огонь, и то ВСУ отбили боевикам охоту обстреливать наши позиции.
Также мы сообщали, что утром 9 марта оккупанты сорвали перемирие на Донбассе, обстреляв позиции ВСУ возле Попасной. В штабе ООС отметили, что стрельба велась из временно оккупированного населенного пункта Калиново-Борщеватое.
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