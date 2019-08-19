Ситуация на передовой: С начала суток боевики четыре раза нарушили режим тишины

Утром противник вел обстрел из гранатометов в районе Талаковки и Павлополя

С начала суток в зоне ООС зафиксировано 4 нарушения режима тишины со стороны боевиков. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк на брифинге.

"С начала текущих суток сегодня, 19 августа, подразделениями Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима тишины со стороны российско-оккупационных войск", – сообщил Гуцуляк.

По его словам, ночью в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" Объединенных сил боевики вели прицельные обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Новотроицкого и Водяного.

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А утром противник вел обстрел из гранатометов в районе Талаковки и Павлополя.

В результате обстрелов получил ранения один украинский воин. Его эвакуировали в военный мобильный госпиталь.

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Напомним, за минувшие сутки, 18 августа, оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, на Донбассе из-за ЧП с оружием погиб один военный и трое получили ранения средней и легкой тяжести. ЧП произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. Другие детали пока что не сообщаются.

Также, на минувшей неделе на Донбассе военный погиб в результате обстрелов, подробности смотрите в сюжете:

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