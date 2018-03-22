"Ситуация надежно контролируется": украинские военные рассказали о затишье на Донбассе

Вчера, 21 марта, установленное с полуночи 5 марта перемирие, о котором договорилась Трехсторонняя контактная группа соблюдалось в полной мере.

Об этом штаб АТО сообщает на своей странице в Facebook.

Со стороны боевиков и российских военных не зафиксированы обстрелы по укреплениям наших защитников.

Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется подразделениями сил АТО. Украинские военнослужащие строго и неуклонно соблюдают условия полного прекращения огня, говорится в сообщении.

Напомним, сутками ранее, 20 марта, агрессор совершил пять обстрелов укреплений украинских защитников, жарко было под Авдеевкой и на Светлодарской дуге. В результате вражеского огня один украинский воин получил ранение. Еще один наш военнослужащий получил боевую травму.

Также напомним, 19 марта боевики один раз нарушили перемирие, ранение получил один украинский защитник.

Напомним, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали у боевиков на Донбассе танковое пополнение. Мониторинговая миссия также констатировала нарушение перемирия и отмечают, что пророссийские силы подтягивают тяжелое вооружение. Наблюдатели подсчитали количество гаубиц, "Градов" и противотанковых пушек у боевиков. Кроме того, в ОБСЕ отметили, что как минимум четыре раза вооруженные боевики не позволили им провести свою работу.

А неделей ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что на границе с Украиной несколько дивизий РФ готовы к вторжению. Российские войска готовы к интервенции как с севера, так и с востока, отметил глава государства.