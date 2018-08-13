Ситуация под Горловкой и на Луганском направлении: волонтер рассказал об ощутимых потерях боевиков

Сегодня, 04:30

Ударом из ПТУРа был уничтожен опорный пункт боевиков

фото из открытых источников
фото из открытых источников

Несмотря на т.наз. "хлебное перемирие" на Донбассе, боевики продолжают атаковать позиции украинских военных, получают ответные удары и несут потери. Особенно большие потери противник понес в районе Горловки Донецкой области и на Луганском направлении.

Об этом волонтер, боец спецподразделения "Ежик" Анатолий Токарев сообщает на своей странице в Facebook.

По его данным, с пятницы, 10 августа, во 2-ю городскую больницу Горловки свозят тела уничтоженных и раненных боевиков, кроме того еще несколько ликвидированных участников банд остаются в лесопосадках и зеленых насаждениях вокруг города.

Он также сообщает, что в последние дни на Луганском направлении противник потерял шесть человек убитыми и троих – ранеными, кроме того, ударом из ПТУРа был уничтожен опорный пункт боевиков.

001_07

Напомним, двумя неделями ранее Токарев сообщал о масштабных потерях боевиков под Авдеевкой. По его словам, в районе 31 июля в районе поселка Каштановое в Ясиноватском районе Донецкой области боевики своими обстрелами "выпросили" огневой ответ у ВСУ и потеряли убитыми пять и ранеными четыре человека.

Также напомним, ранее волонтер сообщал о крупных потерях боевиков в Горловке, когда противник потерял до 30 человек убитыми и ранеными в течение недели.
горловка, токарев, бахмутка, Крымское, Золотое, потери боевиков

Вы сейчас просматриваете новость "Ситуация под Горловкой и на Луганском направлении: волонтер рассказал об ощутимых потерях боевиков". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Фото: dnr-news.com

Боевики обвинили ВСУ в уничтожении КамАЗа и нарвались на жесткий троллинг

2 Июля, 02:40

У поселка Сигнальное под Донецком противник не досчитался грузовика с боеприпасами

Донбасс

Фото: Vlada.io

"Выдвинулись для обзора и нарвались": волонтер рассказал о потерях боевиков под Донецком

15 Июля, 18:21

В районе "Вольво-центра" противник понес ощутимые потери
Загрузка...

Донбасс

Фото: Vlada.io

Выпросили "ответку" ВСУ: волонтер рассказал о масштабных потерях боевиков под Авдеевкой

2 Августа, 04:30

У поселка Каштановое противник обстреливал украинских военных, пока не пришло возмездие

Донбасс

Фото: Vlada.io

11 убитых и 45 раненых: волонтер уточнил потери "морпехов ДНР" под Мариуполем

6 Июня, 04:44

В Новоазовск из "столичного" Донецка впервые с зимы прибыли реанимационные бригады
Загрузка...