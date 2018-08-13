Ситуация под Горловкой и на Луганском направлении: волонтер рассказал об ощутимых потерях боевиков

Несмотря на т.наз. "хлебное перемирие" на Донбассе, боевики продолжают атаковать позиции украинских военных, получают ответные удары и несут потери. Особенно большие потери противник понес в районе Горловки Донецкой области и на Луганском направлении.

Об этом волонтер, боец спецподразделения "Ежик" Анатолий Токарев сообщает на своей странице в Facebook.

По его данным, с пятницы, 10 августа, во 2-ю городскую больницу Горловки свозят тела уничтоженных и раненных боевиков, кроме того еще несколько ликвидированных участников банд остаются в лесопосадках и зеленых насаждениях вокруг города.

Он также сообщает, что в последние дни на Луганском направлении противник потерял шесть человек убитыми и троих – ранеными, кроме того, ударом из ПТУРа был уничтожен опорный пункт боевиков.

Напомним, двумя неделями ранее Токарев сообщал о масштабных потерях боевиков под Авдеевкой. По его словам, в районе 31 июля в районе поселка Каштановое в Ясиноватском районе Донецкой области боевики своими обстрелами "выпросили" огневой ответ у ВСУ и потеряли убитыми пять и ранеными четыре человека.

Также напомним, ранее волонтер сообщал о крупных потерях боевиков в Горловке, когда противник потерял до 30 человек убитыми и ранеными в течение недели.