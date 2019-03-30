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Ситуация сложная и опасная: Полторак рассказал о российской угрозе на границе

Сегодня, 14:09

Угроза открытой агрессии со стороны России никуда не делась и остается весьма возможной, считает глава Минобороны Украины

Фото: Flickr
Ситуация сложная и опасная: Полторак рассказал о российской угрозе на границе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/f5c/400/5c9f5c4006678.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/f5c/400/5c9f5c4006678.jpg Донбасс Угроза открытой агрессии со стороны России никуда не делась и остается весьма возможной, считает глава Минобороны Украины

На границе с Россией сохраняется сложная ситуация – Кремль не оставляет желания захватить всю Украину целиком, но Вооруженные силы по-прежнему готовы защищать независимость государства, заявил министр обороны Степан Полторак.

"Ситуация остается сложной. Группировка войска, которая находится на границе с Украиной, опасна для Украины. 28 батальонов тактических групп, огромная группировка в районе Азовского моря, силы и средства, увеличенные во время оккупации Крыма по отдельным направлениям в 10 раз, являются опасными", – отметил он, выступая 30 марта на украинском телевидении.

Полторак подчеркнул, что ВСУ мониторят ситуацию. Кроме того, разведка продолжает передавать важную информацию.

"Мы всегда находимся наготове, чтобы выполнить свой конституционный долг и защитить наше государство", – подчеркнул он.

По словам министра, у России и сегодня есть стремление захватить Украину.

"Единственное – меняется тактика, меняются формы осуществления агрессии. Нас испытывают на фронте. Не получается на фронте – они пробуют внутри страны. К сожалению, угрозы открытой агрессии никуда не отошли, они существуют и, к сожалению, сегодня являются весьма возможными", – сказал глава Минобороны.

Напомним, ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило об активизации оккупантов на неподконтрольных правительству территориях - из отпусков срочно возвращают боевиков, готовят артиллерию, а корректировщики уже на передовой.

Также сообщалось, что боевики усиленно проверяют жителей ОРДЛО накануне выборов президента. Людям рекомендуют воздержаться от выезда в свободную Украину 31 марта, а также готовятся масштабные антиукраинские акции на оккупированных территориях.

Мы также писали, что об эскалации ситуации на фронте перед президентскими выборами - 29 марта украинские войска 19 раз попали под обстрелы, в результате чего один военнослужащий ООС погиб и еще четверо получили ранения.

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Тег Донбасс, разведка, ВСУ, Полторак, армия Украины, боевики Донбасса, ООС

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Источник:

Интерфакс-Украина

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