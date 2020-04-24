Ситуация ухудшается: что известно о коронавирусе на оккупированном Донбассе и в Крыму

Оккупанты долго скрывали информацию о реальном положении дел

На оккупированном Донбассе и в Крыму из-за распространения инфекции COVID-19 значительно обострилась эпидемиологическая ситуация. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Это результат безответственных действий российских оккупационных администраций, которые длительное время скрывали информацию о реальном положении, сознательно подвергая граждан опасности", – отметили в министерстве.

Ситуация на оккупированном Донбассе

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Признавать летальные случаи от COVID-19 тут начали только недавно, но это только все усугубило. В частности, 22 апреля в т.наз. "ЛНР" и "ДНР" заявили о первых смертях и о росте числа зараженных.

"Если утром 22 апреля оккупационные власти в ОРДО заявляли о наличии 36 случаев заражения коронавируса, то вечером того же дня было объявлено уже о 67 инфицированных (рост на 86%). Оккупационная администрация в ОРЛО 22 апреля объявила о наличии 48 инфицированных (рост по сравнению с 17 апреля в 2,3 раза)", – отметили в Минреинтеграции.

Кроме того, в непризнанной "ЛНР" уже запретили посещение больных в больницах и кладбищ и ввели разрешения на передвижение. В то же время местное население обеспокоено отсутствием достоверной информации об эпидемии.

Ситуация в оккупированном Крыму

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На полуострове по состоянию на утро 23 апреля оккупанты признали наличие 53 инфицированного. В частности, коронавирус подтвердили у пары волонтеров из Ялты, которых инфицировал приезжий из России. Из-за этого в зоне риска оказались более 30 человек.

Из-за этих случаев т. н. "глава" Крыма Сергей Аксенов призвал граждан РФ не ехать в Крым. Также оккупанты признали, что темпы роста заболеваемости COVID-19 в Крыму выше, чем в Москве.

На данный момент на Донбассе и в Крыму не хватает медицинского персонала для сопровождения больных. А распространение коронавируса среди военных оккупационных контингентов сейчас тщательно скрывается, рассказали Минреинтеграции.

Ранее мы сообщали, что жесткий карантин и режим самоизоляции в Крыму действует почти месяц. Еще 31 марта жителям Севастополя запретили отходить дальше, чем на 100 метров от своего дома, а на въездах в город установили блокпосты.

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Тем временем в Украину из Китая на днях прибыл спецгруз с медицинскими средствами для борьбы с коронавирусом. Подробности – в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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