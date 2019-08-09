Ситуация в ООС: боевики снова нарушили режимы тишины

Потерь среди украинских военнослужащих за минувшие сутки нет

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За минувшие сутки, 8 августа, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим тишины. Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"8 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники девять раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг ударил восемь обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, вблизи Богдановка боевики стреляли из противотанкового гранатомета. Еще два обстрела из стрелкового оружия враг устроил неподалеку Водяного. Вблизи Новотроицкого российские наемники стреляли из крупнокалиберного пулемета, а вблизи Верхнеторецкого – из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Вблизи Широкино враг применил стрелковое оружие, неподалеку Новогригорьевки – станковый противотанковый гранатомет, а вблизи Лебединского велся огонь из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 1 раз – неподалеку Новолуганского. Там боевики ударили из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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"За минувшие сутки потерь с нашей стороны не зафиксировано", – рассказали в ООС.

Напомним, 7 августа на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим тишины.

А 6 августа на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим тишины. Из-за вражеских обстрелов четверо украинских военнослужащих погибли, еще один получил ранения.

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