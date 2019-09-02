Ситуация в ООС: погиб украинский военнослужащий

Боец получил несовместимые с жизнью ранения во время вражеского обстрела

/ Фото: Getty Images

С начала суток, 2 сентября, на Донбассе из-за обстрела пророссийских боевиков погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"2 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил вследствие враждебного обстрела один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения несовместимо с жизнью", – говорится в сообщении.

На данный момент обстоятельства гибели бойца выясняются рабочей группой. Командование Объединенных сил выразило соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, 31 августа, позиции украинских военнослужащих на Донбассе были атакованы 20 раз, в результате чего один из них получил ранения средней степени тяжести. А 30 августа, боевики на Донбассе 17 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе и из запрещенного "Минском" оружия.

Кроме того, в 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ имени контр-адмирала Михаила Белинского назвали имя бойца, ставшего жертвой вражеских обстрелов, - это младший сержант Сергей Савинов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама