Ситуация на Донбассе: под огнем оказалась Авдеевка

В целом по населенному пункту противник выпустил шесть мин

За прошедшие сутки боевики продолжали нарушать условия полного прекращения огня, осуществив три обстрелы: один населенного пункта и два укреплений украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"На Донецком направлении из запрещенных минского договоренностям 120 мм минометов оккупанты обстреляли Авдеевку. В целом по населенному пункту противник выпустил шесть мин. Вследствие вражеского огня частично разрушено приусадебный дом и хозяйственную постройку. Пострадавших среди гражданского населения нет. Также около полуночи противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям вблизи Марьинки, а минометы калибра 82 мм применил неподалеку Каменки. В результате обстрелов ни один украинский воин не пострадал", – говорится в сообщении.

Как сообщается, на Луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.

Накануне сообщалось, что антитеррористическая операция продлится до восстановления государственных границ Украины. Об этом заявил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко.

Напомним, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали у боевиков на Донбассе танковое пополнение. Мониторинговая миссия также констатировала нарушение перемирия и отмечают, что пророссийские силы подтягивают тяжелое вооружение. Наблюдатели подсчитали количество гаубиц, "Градов" и противотанковых пушек у боевиков. Кроме того, в ОБСЕ отметили, что как минимум четыре раза вооруженные боевики не позволили им провести свою работу.