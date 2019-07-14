Ситуация в зоне ООС: боевики вели огонь из запрещенных вооружений

С начала суток было зафиксировано восемь обстрелов со стороны оккупантов

Фото: пресс-центр штаба ООС.

С начала суток 14 июля в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано восемь обстрелов со стороны оккупантов.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, боевики вели огонь из запрещенных "Минском" минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения боевой машины пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил четыре обстрела:

- дважды из стрелкового оружия в районе Широкино;

- возле Новотроицкого противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- окраины Богдановки попали под обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также было отмечено четыре обстрела:

- в районе Крымского – из миномета калибра 82 мм, ручного противотанкового гранатомета, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- под Зайцево боевики вели огонь из гранатомета и стрелкового оружия;

- дважды в районе Новолуганского стреляли из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов.

В результате вражеских обстрелов потерь в рядах ВСУ зафиксировано не было. Каждое открытие огня со стороны оккупантов получало адекватный ответ. Потери противника уточняются.

На протяжении минувших суток, 13 июля, боевики 15 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе, включая 4 раза из запрещенных "Минском" вооружений – артиллерийских орудий калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

апомним, что 12 июля боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня, при этом 1 военнослужащий получил ранения и 1 – боевое травмирование.

Кроме того, "Сегодня" сообщали о ситуации, в которой оказались переселенцы, живущие в модульном городке в Харькове.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Ситуация в зоне ООС: боевики вели огонь из запрещенных вооружений". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"