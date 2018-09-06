Военный аналитик спрогнозировал развитие ситуации на Донбассе

В зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе наблюдается ситуативная активизация обстрелов.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный обозреватель, координатор группы "Информационное Сопротивление" Юрий Карин.

По его словам, отчасти это можно объяснить тем, что в августе текущего года оккупанты завезли на оккупированные территории новые вооружения, технику и средства.

"Для России Донбасс, как и Сирия, всегда был полигоном. Эти негодяи "обкатывают" не только личный состав в боевых масштабах, но и проверяют образцы техники, поступившей им на вооружение", – подтвердил он.

Комментируя очередное нарушение боевиками перемирия и договоренностей о прекращении огня, эксперт подчеркнул, что "перемирия для русских – не более, чем пропагандистский шаг".

"Например, на вчерашнем заседании Трехсторонней контактной группы в Минске Денис Пушилин призывал к тому, чтобы как-то заставить Украину прекратить так называемую "диверсионную деятельность" и обстрелы. И тут же последовала реакция российских оккупантов на собственные призывы. Естественно, РФ будет после обстрелов обвинять официальный Киев. Пока русские не выведут с Донбасса свои войска, перманентные обстрелы будут продолжаться с разной интенсивностью. Все будет зависеть от политической ситуации, от церковных праздников в том числе, подвоза снарядов, не гуманитарных конвоев и т.д. Это все – ситуативные вещи", – рассказал Карин.

Напомним, за прошлые сутки, 5 сентября, ситуация на Донбассе оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 31 раз открывали огонь по позициям наших войск. Однако запрещенное "Минском" вооружение противник не применял.

Сутками ранее 4 сентября, боевики заметно обострили ситуацию на Донбассе и понесли потери. Российские оккупанты 24 раза открывали огонь по позициям наших войск. Один оккупант был уничтожены и еще двое – ранены.

Как сообщалось, ранее в комментарии сайту "Сегодня" военный эксперт Олег Жданов пояснял активизацию боевых действий на Донбассе, вопреки объявленному перемирию, намерениями боевиков показать Украине, что война продолжается.