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Скандальная экс-мэр Славянска Неля Штепа начала свою "предвыборную кампанию" с нарушения закона

18 августа, 14:57

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Борды с рекламой "кандидата" напечатали на русском, что запрещено законодательно

На улицах Славянска в Донецкой области появились рекламные билборды на русском языке бывшей городской главы Нели Штепы. Ранее она заявляла, что примет участие в местных выборах 25 октября.

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Как сообщает гражданская организация "Опора", в рекламе имеются признаки нарушения законов "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и "О рекламе", а именно положений, касающихся языка рекламы. Поэтому активисты обратилась с жалобой в Главное управление Госпродпотребслужбы в Донецкой области и с заявлением к Уполномоченному по защите государственного языка.

"Подобная реклама нарушает сразу несколько стандартов и принципов. Во-первых, в настоящее время по общему правилу, реклама должна выдаваться на украинском языке – это регламентируется статьей 32 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Во-вторых, такая политическая реклама может иметь признаки преждевременной агитации. Согласно Избирательному кодексу, вести предвыборную агитацию можно со следующего дня после того, как партию или кандидата будет зарегистрировано – об этом свидетельствует статья 52 Избирательного кодекса Украины. И сейчас оказывается ситуация, когда официально кандидата зарегистрировано нет, а политическая реклама от этого имени уже ведется", – прокомментировала координатор наблюдения "Опоры" Наталья Боровская.

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Ранее мы сообщали, что Европейский суд по правам человека признал нарушения Украины в расследовании по делу Штепы.

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Также напомним, одиозную Нелю Штепу довели до паники в киевском магазине.

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выборы Донбасс агитация нарушение билборды Неля Штепа
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