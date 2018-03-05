Потери Украинских военных за годы войны на Донбассе: Геращенко назвала точную цифру

Сегодня, 12:01

Вдовами остались 1 тысяча 399 женщин, потеряли сыновей – 2 тысячи 217 матерей

На Донбассе продолжается противостояние. Фото: gettyimages
На Донбассе продолжается противостояние. Фото: gettyimages

С начала военных действий на Донбассе погибло 2 тысячи 378 украинских военнослужащих. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"За годы войны погибли 2 тысячи 378 украинских военнослужащих, из них 4 женщины. За это время погибло 138 детей, которые были убиты или подорваны на минах. Вдовами остались 1 тысяча 399 женщин, потеряли своих сыновей – 2 тысячи 217 женщин", – сказала Геращенко.

Ранее в ООН сообщили, что в период с апреля 2014 года до августа 2017 года на Донбассе из-за военных действий погибли более десяти тысяч человек, еще более 24 тысяч получили ранения.

"Всего с 14 апреля 2014 года по 15 августа 2017 года УВКПЧ зафиксировало 34 766 жертв, связанных с конфликтом, среди гражданского населения, украинских военных и членов вооруженных групп. Это количество включает 10 225 погибших и 24 541 раненого", – говорится в отчете.

Отметим, на Донбассе боевики фактически сразу же сорвали объявленное накануне перемирие.

"Уже в час ночи враг нарушил договоренности Трехсторонней контактной группы о полной приверженности всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня. Так, в районе населенного пункта Счастье противник в течение полутора часов вел огонь в сторону наших позиций из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, на рассвете минометы калибром 82-мм враг применил по защитникам Троицкого", – рассказали в Штабе.

По состоянию на утро понедельника, 5 марта, зафиксированы два обстрела наших позиций. По предварительной информации, в результате вражеского огня никто из украинских военных не пострадал.
Донбасс, геращенко

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Источник:

Интерфакс-Украина

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