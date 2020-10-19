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"Скорая" едет пять часов, мест в больницах нет: в Донецке не справляются с COVID-19

19 октября, 14:38

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Больных COVID-19 в два-три раза больше, чем заявляют оккупанты

На временно оккупированной территории Донецкой области зафиксировали почти 5000 пациентов с коронавирусом. Заболеваемость пневмонией во время эпидемии выросла в шесть раз.

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Об этом сообщает т.н. "Министерство здравоохранения группировки "ДНР".

Отмечается, если раньше на оккупированной территории каждый день было 30-40 новых пациентов с пневмонией, то сейчас их 210. При этом в около 70% поступивших пациентов обнаружили коронавирус.

"Как мы понимаем, в реальности их больше в раза два-три", – заявил т.н. "и.о. министра здравоохранения "ДНР" Александр Оприщенко.

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Также известно, что медики скорой помощи едут на вызов к больным пневмонией около пяти часов, а очередь на госпитализацию превысила 100 человек.

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Напомним, на временно оккупированных территориях Украины возник дефицит самых необходимых лекарств. Среди них и те, что помогают в борьбе с COVID-19.

Также сообщалось, что на оккупированном Донбассе от COVID-19 умерли более 260 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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