"Скорая" едет пять часов, мест в больницах нет: в Донецке не справляются с COVID-19

На временно оккупированной территории Донецкой области зафиксировали почти 5000 пациентов с коронавирусом. Заболеваемость пневмонией во время эпидемии выросла в шесть раз.
Об этом сообщает т.н. "Министерство здравоохранения группировки "ДНР".
Отмечается, если раньше на оккупированной территории каждый день было 30-40 новых пациентов с пневмонией, то сейчас их 210. При этом в около 70% поступивших пациентов обнаружили коронавирус.
"Как мы понимаем, в реальности их больше в раза два-три", – заявил т.н. "и.о. министра здравоохранения "ДНР" Александр Оприщенко.
Также известно, что медики скорой помощи едут на вызов к больным пневмонией около пяти часов, а очередь на госпитализацию превысила 100 человек.
Напомним, на временно оккупированных территориях Украины возник дефицит самых необходимых лекарств. Среди них и те, что помогают в борьбе с COVID-19.
Также сообщалось, что на оккупированном Донбассе от COVID-19 умерли более 260 человек.
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