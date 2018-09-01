Скорби нет, людям безразлично: в Донецке обсуждают инсценировку убийства Захарченко

Дончане не спали до утра, по городу двигалась бронетехника, город наводнили вооруженные люди и проводили обыски

За ночь ситуация в Донецке существенно не изменилась. По активности в донецком сегменте интернета можно сделать вывод, что местные жители не спали примерно до 4 часов утра. В соцсетях бурно обсуждают произошедшее.

К утру постепенно пришло понимание случившегося и многие дончане определились.

"Мы как в песне Цоя, ждем перемен. Понятно, что что-то изменится, но в какую сторону – неизвестно. Часть людей реально увидела в этом знак возврата в Украину. Из тех, кто реально огорчился, я видел человек 5. Остальным было безразлично. Ясно, конечно, что Захарченко убили свои же, а не мифические диверсанты. При его уровне охраны со сторны это было сделать нереально, – делится своими выводами дончанин Алексей. – Когда в кафе приходило руководство, все подходы перекрывались за квартал до точки, посторонних там быть не могло. Может, и снайперы сидели. Да и в сети сразу писали, что есть подозрение на кого-то из обслуги Захарченко, потому что к нему близкого доступа не было ни у кого. Ждем, кто будет вместо Захарченко и какие "сюрпризы" нас подстерегают".

Среди горожан всерьез обсуждается версия инсценировки смерти главаря боевиков, об этом судачат на рынках и в транспорте. Причин этому несколько: упорно ходившие накануне слухи о ликвидации Захарченко московскими "кураторами", а также обезображенное лицо убитого, по которому трудно установить, был ли это Захарченко на самом деле.

"Почерк такой же, как и во время убийства Гиви и Моторолы – разорванные тела и отсутствие лица. Очень может быть, что все устроено специально, а на самом деле Захарченко, как и тех двоих, просто вывезли из Донецка в места, где потише, поспокойнее, то есть за границу", – поделились дончане в соцсетях.

Также сообщается о том, что по объездным дорогам ночью двигалась военная техника.

"Всю ночь были слышны звуки гусеничной техники на границе с Макеевкой. По звуку – вроде как шли с юга на север, по Красногвардейскому проспекту или рядом", – рассказал житель Донецка Андрей.

По-прежнему остается закрытым выезд из Донецка, въезд открыт со стороны России. Автобусы на КПВВ из Донецка все утро ждали "отмашки", постепенно дончане начали сообщать, что около 11 часов первые автобусы на блокпосты прошли и есть шанс, что выезд из оккупированных территорий, как и въезд, будет открыт до обеда.

В целом, горя на лицах дончан нет, на улицах никто не выражает скорбь. Единственное чувство – досада на обыски в автобусах, курсирующих из Буденновского района в центр – у людей проверяют паспорта и выборочно – сумки.

"Еще "шмонают" на Мотеле автобусы из Макеевки, уже скопилась небольшая очередь", – сообщили жители Донецка.

Напомним, главарь так называемой "Донецкой народной республики" ("ДНР") Александр Захарченко погиб в результате взрыва в оккупированном Донецке.

В "ДНР" уточнили детали о еще одном погибшем и раненых. Министр здравоохранения т.н. "ДНР" Александр Оприщенко подтвердил информацию о том, что в результате взрыва в ресторане в центре Донецка погибли глава т.н. "ДНР" Александр Захарченко и его охранник. Еще 12 человек получили травмы различной степени тяжести.

Сущевствует несколько версий того, кто и за что убил главаря боевиков Захарченко. В Донецке из-за этого даже был объявлен план "Перехват".

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Ликвидация Захарченко в Донецке: все подробности".