"Слай", "Весна" и "Рыбак": офицер ВСУ показал фото уничтоженных боевиков

Сегодня, 10:31

Ряды противника продолжают редеть – украинские военные отправляют на тот свет и местных боевиков, и россиян

Боевики несут потери. Фото: facebook.com/mod.mil.rus
Боевики несут потери. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

На Донбассе в боях с украинской армией враг продолжает нести потери. Офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в Facebook показал фото новых "дембелей из бригады 200" (уничтоженных боевиков).

Отметим, что компания подобралась разношерстная – и "воины" из "войска казачьего", и местные боевики.

Так, 08.08.2018 г. "бригада 200" пополнилась боевиков из Донецка Максимом Петрашем, однако для его похорон даже формы не нашлось.

"Забыла фейковая дырляндия и Россия-матушка про своего "героя", так что братушани с кизячьего войска в соцсетях форму искали для похорон, да так и не нашли", – написал "Штирлиц".

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19 августа в районе Марьинки погиб Притула Алексей с позывным "Весна" из Макеевки.

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На следующий день на тот свет отправились Виталий Курносов с позывным "Слай" из Москвы…

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… и Андрей Устименко "Рыбак" из Донецка.

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Как недавно писал Анатолий Штефан, за 100 дней Операции объединенных сил были уничтожены 250 боевиков и 420 – ранены. С самого начала ООС боевики не успокаивались и провоцировали украинских военных на ответный огонь, за что сильно поплатились.

Также ранее он показывал фото боевиков, которые воевали на Донбассе, но погибли в Сирии. Российское командование отправило наемников с востока Украины на утилизацию на Ближний Восток.
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"Сегодня"

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