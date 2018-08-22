"Слай", "Весна" и "Рыбак": офицер ВСУ показал фото уничтоженных боевиков

Ряды противника продолжают редеть – украинские военные отправляют на тот свет и местных боевиков, и россиян

На Донбассе в боях с украинской армией враг продолжает нести потери. Офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в Facebook показал фото новых "дембелей из бригады 200" (уничтоженных боевиков).

Отметим, что компания подобралась разношерстная – и "воины" из "войска казачьего", и местные боевики.

Так, 08.08.2018 г. "бригада 200" пополнилась боевиков из Донецка Максимом Петрашем, однако для его похорон даже формы не нашлось.

"Забыла фейковая дырляндия и Россия-матушка про своего "героя", так что братушани с кизячьего войска в соцсетях форму искали для похорон, да так и не нашли", – написал "Штирлиц".

19 августа в районе Марьинки погиб Притула Алексей с позывным "Весна" из Макеевки.

На следующий день на тот свет отправились Виталий Курносов с позывным "Слай" из Москвы…

… и Андрей Устименко "Рыбак" из Донецка.

Как недавно писал Анатолий Штефан, за 100 дней Операции объединенных сил были уничтожены 250 боевиков и 420 – ранены. С самого начала ООС боевики не успокаивались и провоцировали украинских военных на ответный огонь, за что сильно поплатились.

Также ранее он показывал фото боевиков, которые воевали на Донбассе, но погибли в Сирии. Российское командование отправило наемников с востока Украины на утилизацию на Ближний Восток.