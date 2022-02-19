"Слуги народа" на Донбассе попали под обстрел

В партии заявили, что народных депутатов пришлось эвакуировать в укрытие.

Депутаты "Слуги народа" ощутили эскалацию ситуации на Донбассе на себе. / Фото: Коллаж: Сегодня

Народные депутаты из фракции "Слуга народа" вместе с представителями иностранных СМИ на Донбассе были вынуждены спасаться от обстрелов. Пресс-служба партии сообщила, что парламентариев эвакуировали.

"На одной из позиций народные депутаты и представители иностранных СМИ попали под обстрел и были эвакуированы в укрытие", – заявила спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук в Telegram.

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Судя по фотографиям, которые опубликовали в партии, возглавил поездку депутатов на фронт глава фракции "СН" Давид Арахамия. Отметим, что все депутаты и журналисты на передовой в соответствующем военном обмундировании. Однако не все депутаты находились в защитных касках.

К слову, судя по заявлениям пресс-службы, депутаты были на позиции украинских военных сил в районе Светлодарска.



"Слуги народа" приехали на Донбасс по указанию Владимира Зеленского / Фото: Пресс-служба партии "Слуга народа"

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Давид Арахамия в бронежилете, но без каски общается с журналистами на фронте / Фото: Пресс-служба партии "Слуга народа"

Давид Арахамия также выложил видео, где он вместе с журналистами находится в укрытии, а на фоне слышны обстрелы.

Напомним, что вчера секретарь СНБО Алексей Данилов озвучил решение президента Владимира Зеленского отправить депутатов Верховной Рады Украины на фронт. Для посещения были выбраны населенные пункты, которые пострадали от обстрелов.

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Еще неделю назад в партии "Слуга народа" выпустили заявление, в котором уверялось, что депутаты и глава государства готовы защищать Украину от российской агрессии. "Государство готово к любым сценариям – даже к наихудшим", – было сказано в сообщении.