Смерть на участке и пуля в шею: все о резонансном убийстве патрульного на Донбассе

Неизвестные украли у патрульного пистолет. Убийцу полицейского продолжают искать

Патрульному было 24 года / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 16 ноября, в городе Рубежное Луганской области в полицейском участке убили патрульного Александра Фахруддинова. Ему было 24 года.

Сайт "Сегодня" собрал все подробности по этому убийству.

Реклама

Что случилось

На территории админздания нашли тело патрульного полицейского с признаками насильственной смерти.

На месте происшествия есть следы борьбы. Также неизвестные украли пистолет патрульного.

Как мы выяснили из собственных источников, патрульный полицейский был убит в здании, где вскоре планировали разместить управление полиции.

Реклама

"В здании шел ремонт, подготовительные работы. Полицейский охранял его и, соответственно, находился на службе один. Сейчас идут усиленные поиски нападавшего", – сообщили сайту "Сегодня" правоохранители.

Куда ранили патрульного

Как мы выяснили из собственных источников в правоохранительных ведомствах, патрульного убили выстрелом в шею.

"Убийцу пока не нашли, но делается все для его поимки и установления мотива убийства полицейского", – сообщили правоохранители.

Реклама

Проработал в полиции совсем немного

Александру Фахруддинову на момент смерти было 24 года. Он начал работать в команде патрульной полиции Луганской области с 2017 года.

"Он с честью выполнял служебные обязанности. В нашей памяти он останется честным и принципиальным человеком, хорошим другом и надежным коллегой", – сообщили в патрульной полиции Украины.



Погибший патрульный полицейский Александр Фахруддинов. Фото: патрульной полиции Украины

Ранее мы писали: