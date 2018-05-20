Смерть в прямом эфире: стали известны подробности уничтожения главаря боевиков "Мамая"

Сегодня, 16:58

Очевидцы рассказали, какими были его последние слова

Олег Мамиев. Фото: Facebook / Анатолий Токарев
Олег Мамиев. Фото: Facebook / Анатолий Токарев

Главарь одного из подразделений боевиков Олег Мамиев, с позывным "Мамай","командир батальона" в так называемой "ДНР" был ликвидирован на Донбассе во время съемок сюжета для российского пропагандистского телеканала "Россия".

"Мамай" был тяжело ранен и отправлен в Ясиноватскую больницу. Через два часа после ранения, не приходя в сознание, руководитель подразделения боевиков "Пятнашка" скончался на операционном столе. При этом, вместе с ним пострадали и члены съемочной группы телеканала. В больнице оказались оператор и звукооператор.

"Комбат побежал по окопам. Залетели гранаты, они разорвались на уровне головы. Досталось всем", – рассказал звукоинжинер телеканала Игорь Уклеин.

В свою очередь раненый российский видеооператор Дмитрий Выдрин рассказал, какими были последние слова "Мамая".

"Пойдем, я покажу тебе, что сделал АГС с окопами. Это были его последние слова. Они прошли три метра, и все", – сказал он.

Мамиев был участником боевых действий в Южной Осетии в 2008 году, а на Донбассе воевал с мая 2014 года.

Напомним, в так называемых "ЛНР" и "ДНР" растет недовольство боевиков российскими офицерами. Как выяснила украинская разведка, ради сокрытия преступлений против гражданского населения командование врага вымогает у подчиненных деньги для возмещения материального ущерба. Также в разведке отмечают, что среди боевиков растет нетерпимость к произволу российских офицеров, о чем свидетельствует рост количества дезертирства с боевых постов, в т.ч. с оружием.

Недавно сообщалось, что на Донбассе боевик забил насмерть офицера. Бандиты возмущены своим командованием и решили занять себя самогоноварением.
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"Сегодня"

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