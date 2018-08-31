Смерть Захарченко: экс-глава СБУ озвучил три версии

Сегодня, 22:12

Наливайченко объяснил, кто может быть настоящим организатором убийства лидера боевиков в Донецке


Сегодня, 31 августа, главарь так называемой "ДНР" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке, и экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко в комментарии "Сегодня" рассказал, каким силам в оккупированном Донецке и за его пределами может быть выгодна громкая смерть лидера боевиков.

Наливайченко отметил, что причин удавшегося покушения на Захарченко может быть несколько.

"Первая – это на самом деле кто мог организовать такую операцию. Я утверждаю, что использование такой взрывчатки... могли организовать те криминальные авторитеты, которые контролируют на самом деле и рынок, который находится сейчас во временной оккупации. Поэтому криминал... я бы ставил эту версию на первое место", – заявил экс-глава СБУ.

Далее, по его словам, следует версия о спецоперации, санкционированной из Москвы.

"Вторая версия, на которую я бы обращал внимание, это возможная спецоперация самих российских спецслужб. Операция на уничтожение, знаете – как покукловодили и "ты, кукла, нам больше не нужна", – куклу выбросили. Поэтому на второе место я ставил бы эту версию", – отметил Наливайченко.

Кроме того, он не исключил и того, что сообщения о смерти Захарченко могут быть намеренно ложными.

"Ну и третья – я не исключаю все же некоторого фейка. Имею в виду, что не доверяю на сто процентов пока что этой информации", – заявил Наливайченко.

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. Взрыв произошел сегодня в ресторане "Сепар". Как известно на данный момент, на место инцидента прибыли машины экстренных служб, правоохранители и врачи скорой помощи.

Напомним, причины и поводы для убийства Захарченко в комментарии сайту "Сегодня" объяснил военный обозреватель, координатор группы "Информационное Сопротивление" Юрий Карин.

По мнению военного обозревателя, это связано с тем, что в будущем Путин планирует привести к власти пророссийского президента Украины и организовать прямые переговоры с марионетками Кремля на Донбассе.
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Источник:

"Сегодня"

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