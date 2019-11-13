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Смертельное ДТП на Донбассе: два человека погибли, 12 – ранены

13 ноября, 19:31

Пассажирский микроавтобус перевернулся возле блокпоста «Александровка»

Два человека погибли и еще 12 человек ранены в результате аварии на временно оккупированной части Донбасса. Пассажирский микроавтобус, следовавший из Донецка, перевернулся вблизи блокпоста "Александровка".

Вероятно, из-за тумана водитель не справился с управлением и съехал с дороги. Пассажиры, которым было 58 и 63 года, погибли на месте. Водителя и еще 11 пострадавших госпитализировали.

Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибло 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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ДТП Донбасс блокпост смертельное ДТП

Источник: Сегодня

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