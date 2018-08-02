Смертельное ДТП в Донецкой области: легковушка врезалась в бетонную стелу

Сегодня, 11:50

Водитель автомобиля погиб на месте аварии


Фото: ГУНП в Донецкой области

Фото: ГУНП в Донецкой области

Фото: ГУНП в Донецкой области

В Донецкой области, у поселка Цукурино, легковой автомобиль врезался в бетонную стелу. В результате аварии погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.  

"При осмотре места происшествия было установлено, что автомобиль ВАЗ 21099 столкнулся с бетонной стелой при въезде в Цукурино", – говорится в сообщении.

В результате аварии 41-летний водитель легковушки от полученных травм погиб на месте. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются другие обстоятельства аварии.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины", – добавили правоохранители.

Как ранее сообщалось, с начала 2018 года в Украине произошло 68 776 дорожно-транспортных происшествий. Такую статистику опубликовала пресс-служба МВД. Кроме того, с начала года произошло 9965 аварий с пострадавшими. В ДТП травмировались 12 847 человек и 1237 человек погибли.

Кроме того, согласно статистике МВД, за 2017 год в стране произошло свыше 162 тыс. ДТП, из них с пострадавшими — 27220. Погибло 3432 человека.
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