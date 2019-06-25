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Смертельное ДТП в Донецкой области: столкнулись мотоцикл и легковушка

25 июня, 13:51

От полученных травм мотоциклист скончался в больнице

В Краматорске столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. В жутком ДТП погиб водитель двухколесного транспорта, рассказали в пресс-службе полиции Донецкой области.

Столкновение легковушки Hyundai Accent и мотоцикла произошло на пересечении улиц Парковой и Стуса. В результате ДТП мотоциклист скончался в больнице. Кроме того, в аварии пострадала девушка-пассажир легковушки: ее в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

"По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"", – рассказали в полиции и отметили, что причины ДТП устанавливаются.

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.


Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Тег ДТП, краматорск, мотоцикл, столкновение, легковушка, погибший, Донецкая область

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