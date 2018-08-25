Смертельное ДТП в Луганской области: за рулем оказался несовершеннолетний

В Луганской области в районе пгт Белокуракино автомобиль Opel Astra под управлением 17-летнего парня попал в ДТП, в результате чего погибла 18-летняя пассажирка машины, а еще четыре человека получили травмы. Об этом сообщила начальник отдела по связям с общественностью ГУ Нацполиции Украины в Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, юноша вел автомобиль со скоростью, которая превышала безопасную, в результате чего не справился с управлением и машина перевернулась.

"23 августа около 23.50 17-летний водитель автомобиля Opel Astra, двигаясь по автодороге Белокуракино – Лубянка – Алексеевка из пгт. Белокуракино, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением и на большой скорости съехал на обочину, где совершил опрокидывание транспортного средства", – написала Татьяна Погукай на своей странице в соцсети Facebook в субботу, 25 августа.

Как сообщили в полиции, в результате ДТП 18-летняя пассажирка от полученных травм погибла на месте, а 17-летний водитель и три пассажирки (17 и 18 лет) получили повреждения различной степени тяжести.

Погукай отметила, что водителю уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего). Теперь решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее в Одессе на площади Толбухина легковой автомобиль врезался столб. Пострадавшего водителя достали из искореженной легковушки и передали медикам.

Кроме того, в Киеве в понедельник, 20 августа, на Днепровской набережной произошло масштабное ДТП с участием четырех автомобилей. По данным СМИ, полиция так и не смогла на месте аварии выяснить, кто был за рулем BMW, однако арестовала нескольких очевидцев.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.