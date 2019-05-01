Смертельный бой на Донбассе: появились подробности гибели бойца ВСУ

Боевики пытались прорваться вблизи Марьинки, но был остановлен героическими действиями украинских военных

Фото: Минобороны Украины

В результате обострения на Донбассе ВСУ понесли потери. 30 апреля вражеская пехота попыталась прорваться вблизи Марьинки, но украинские военные остановили противника. В результате боя погиб солдат Владимир Куцик, сообщил на брифинге пресс-офицер штаба Объединенных сил.

По его словам, с целью выявления системы огня батальонного района обороны отдельной механизированной бригады, выполняющей боевые задачи в районе города Марьинка, враг открыл огонь из крупнокалиберных пулеметов стрелкового оружия по одному из взводных опорных пунктов.

"В то же время, для занятия более выгодного положения в полосе обеспечения, группа вражеской пехоты скрыто выдвинулась в сторону наших позиций. Солдат Владимир Куцик вместе с товарищами вовремя заметил перемещения противника и открыли по врагу огонь, заставив его отступить. Для прикрытия отступления противник усилил обстрел взводного опорного пункта, в результате чего Владимир получил ранение, не совместимое с жизнью. За проявленное мужество солдат Владимир Куцик будет представлен к награждению (посмертно)", – сообщили в ООС.

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Кроме того, также под Марьинкой враг попытался разместить дополнительный поста наблюдения в полосе обеспечения, для чего группа вражеской пехоты пыталась скрыто приблизиться к взводно-опорному пункту украинских военных, но боевики нарвались на "горячий прием".

"Отвлекая внимание наших защитников, противник начал обстрел позиций Объединенных сил из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Заметив действия врага, солдат Михаил Гордей вместе с товарищами сосредоточенным огнем заставил пехоту противника отступить. Прикрывая свое отступление, враг усилил обстрел, в результате чего Михаил получил ранения. Ему была оказана неотложная помощь и организована эвакуация. Угрозы для жизни военнослужащего нет", – сообщили военные и добавили, что данный боец также будет представлен к награждению.

Напомним, 29 апреля в ООС рассказали, как боевики провоцируют украинских военных. В тот день боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов 82 мм, а также в ход пускали гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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