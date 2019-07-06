Смешко объяснил опасность разведения сил в Станице Луганской

Украина готова построить легкий переход, противник – хочет мост, способный выдержать танк, говорит политик

Фото: из открытых источников.

После разведения сил в районе Станицы Луганской украинские силы отошли на расстояние, которое не могут контролировать.

Об этом заявил лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко в эфире одного из украинских телеканалов".

"Об разведения сил в районе Станицы Луганской. Это разведения было согласовано еще 22 сентября 2016 года, а воплощают это решение только сейчас. Есть ли угроза в отводе наших войск? Ну, очевидно, с военной точки зрения есть. Но нет, это не капитуляция. Это мы выполняем наши договоренности, которые взяли на себя в 2016-м", – заметил Смешко.

По его словам, безусловно, с военной точки зрения есть огромная угроза, потому что агрессор не сложил оружие.

"Хочешь мира – готовься к войне: восстанавливает экономику, вооруженные силы, дипломатию, информационную составляющую. И атакуй агрессора, создавай ему проблемы на всех фронтах. Потому что сам агрессор использует слабость наших четырех компонентов – экономики, вооруженных сил, дипломатии и информационной политики", – подчеркнул лидер партии "Сила и честь".

Во время своего выступления Смешко сделал акцент и на сооружении моста через реку Северский Донец в Станице Луганской, по которому до сих пор нет согласия.

"Украинская сторона предлагала пешеходный мост или мост, по которому может проехать грузовик до 5 т. Противник предлагает построить такой мост, по которому может пройти танк. Проект будет реализован – этот вопрос уже сейчас стоит. Нет четкого понимания, что будет делать сторона агрессора с этим мостом. И у них есть теоретическая возможность быстро построить такой мост, по которому могут пройти танки", – заявил политик.

"Сейчас мы отошли на расстояние, которое еще больше не можем проконтролировать. И у нас нет четкой договоренности относительно параметров возведения моста. Это, безусловно, опасность с оперативно-тактической точки зрения", – подытожил Смешко.

Новости "Сегодня" сообщали, что Смешко заявил: Украина должна защищать свои интересы и независимость, как США .

Напомним, ранее Смешко предупредил об угрозе реванша пятой колонны агрессора .

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Смешко объяснил опасность разведения сил в Станице Луганской". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"