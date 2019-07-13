Смешко объяснил, почему Украине нельзя воевать с агрессором по законам мирного времени

Лидер партии "Сила и честь" напомнил, как была решена проблема в Северной Ирландии

Игорь Смешко. Фото: Сегодня

В Украине пять лет идет война, но большая часть страны живет по законам мирного времени, что представляет проблему. Об этом заявил лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко в эфире одного из украинских телеканалов.

"С одной стороны у нас каждый день умирают ребята на фронте, суды сажают добровольцев в тюрьмы (а это уже тысячи людей) по законам мирного времени, с другой стороны...", – сказал Смешко.

По его словам, закон об обороне четко определяет: как только открывается частичная мобилизация – наступает особый период.

"Президент создает ставку Верховного главнокомандующего, куда может включить председателя Верховной Рады, главу правительства, председателя Верховного Суда. 24 часа в сутки надо было менять нормативные акты, приводить их в соответствие с военным временем на территории, где идут боевые действия. Эти все вопросы решаются за одну минуту: закрытие телеканалов с вражеской пропагандой", – отметил лидер партии.

"В 1996 году я своими ушами слышал, как премьер-министр Украины разговаривал с министром обороны Великобритании. На вопрос, как вы решили проблему в Северной Ирландии, британский министр сказал: "Когда вся страна поняла, что это касается всех, вот тогда мы и решили эту проблему". Мы по законам мирного времени хотим воевать с агрессором в военной, экономической, дипломатической и информационной плоскости?", – подчеркнул Смешко.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Смешко заявил: На параде мы демонстрируем мощную технику, но она должна быть на фронте .

Также сообщалось, что Смешко объяснил опасность разведения сил в Станице Луганской .

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