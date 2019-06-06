СМИ нашли новые доказательства причастности российских военных к крушению МН17

Более 170 военнослужащих подразделений ПВО РФ находились вблизи границы, когда был атакован рейс МН17

Место крушения "Боинг-777". Фото: Фото: BULENT KILIC.

СМИ нашли новые доказательства причастности российских военных к крушению рейса MH17 на Донбассе.

Так, издание российская "Новая газета" обнародовало часть документов об обеспечении передвижения российских войск, постановке военнослужащих ПВО на довольствие и выделении им сухих пайков летом 2014 года, которые подтверждают выводы международных расследователей о том, что самолет над Донбассом сбил "Бук" ВС России.

"Из бумаг следует, что более чем 170 военнослужащих подразделений ПВО РФ находились вблизи границы в Ростовской области в день, когда из установки ЗРК "Бук" был атакован рейс МН17. А 15 июля, за два дня до трагедии "Боинга", они получили сухие пайки на пять суток", – пишет издание.

Международная следственная группа (JIT) обнародовала видео доказательств, что MH17 над Донбассом сбил "Бук". Среди прочего был указан маршрут, как военную технику перебрасывали из-под Курска на Донбасс.

В "Новой газете" отмечают, что выводы JIT о маршруте передвижении курского "Бука 332", могут подтвердиться документами самих военных.

"Из телефонограммы дежурного по 11-й региональной военной автомобильной инспекции (ВАИ) капитана Беляева от 22 июня 2014 года можно узнать о приказе начальникам территориальных ВАИ организовать 23 июня сопровождение военной техники по дорогам общего пользования… что снова подтверждает установленный маршрут движения", - говорится в материале.

Кроме того, как отмечают журналисты, тот факт, что российские военнослужащие из курской части прибыли в приграничное Миллерово 15 июля и сразу же получили сухпайки (выдаются в случае, когда приготовление пищи невозможно), лишь усугубляет подозрения и подтверждает версию о причастности россиян к крушению самолета.

Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит предположительно ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Британская разведка напрямую заявила, что именно Россия ответственна за крушение "Боинга", так как летом 2014 именно российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.

Также экспертно-журналистская группа Bellingcat считает, что нет сомнений – самолет МН17 сбил российский "Бук". Группа расследователей отмечает, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательств был представлен Объединенной следственной группой доказательства, совпадают с тем, что видно на правом борту "Бука 332", который был обнаружен в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.

Также были обнародованы имена главных подозреваемых в катастрофе MH17. В списке подозреваемых указаны российские офицеры Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.

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