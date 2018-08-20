СММ ОБСЄ зафиксировала 207 взрывов на Донбассе

Нарушения были зафиксированы в Попасной, Золотом и Станице Луганской

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет, что за прошедшие выходные зафиксировала 207 взрывов в Донецкой и Луганской областях. Об этом говорится в отчете миссии за последние выходные, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"В период с вечера 17 августа по вечер 18 августа в Донецкой области Специальная мониторинговая миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, аналогичное количество взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (115 взрывов)", – говорится в отчете.

За сутки, с вечера 18 августа по вечер 19 августа, СММ зафиксировала уменьшение количества таких нарушений (около 80 взрывов).

В частности, в Донецкой области нарушения перемирия описаны в районе Донецкой фильтровальной станции, Майорска, Пищевика, Светлодарска и Красногоровки.

"В период с вечера 17 августа по вечер 18 августа в Луганской области Специальная мониторинговая миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, в том числе, 10 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (ни одного нарушения режима прекращения огня)", – говорится в отчете.

За сутки, с вечера 18 августа по вечер 19 августа, СММ зафиксировала уменьшение количества таких нарушений (2 взрыва).

Нарушения были зафиксированы в Попасной, Золотом и Станице Луганской.

Напомним, российско-оккупационные войска на Донбассе усиленно занялись "мобилизацией" местного населения на фоне слухов о якобы "наступлении" украинской армии в период праздников Дня Флага и Дня Независимости, которые распускают российские "военные эксперты". Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Как рассказывал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, российско-оккупационное командование на Донбассе так напугало "наступлением" ВСУ, что боевики стали "бронировать" себе места в больницах.

Как ранее рассказывал Виталий Портников, у Путина есть три варианта по Донбассу – заморозка конфликта, отказ от военных действий ради выборов на оккупированных территориях в последующем с лояльной властью и полный уход из Украины, но с возможностью сохранить лицо. Он считает, что Москва сейчас загнана в такое положение, что нужно принимать какие-то решения по Украине.