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ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе гаубицы и танки боевиков

Сегодня, 21:57

Миссия продолжила осуществлять мониторинг отвода вооружения

Фото: osce.org
Фото: osce.org.
ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе гаубицы и танки боевиков https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/0dd/85a/5c40dd85a212e.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/0dd/85a/5c40dd85a212e.jpg Донбасс Миссия продолжила осуществлять мониторинг отвода вооружения

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что на временно оккупированных территориях Донбасса обнаружили гаубицы и танки боевиков.

Как сообщается в отчете миссии за период с 19.30 15 января по 19.30 16 января, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ, миссия продолжила осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Минским меморандумом, а также комплексом мероприятий по выполнению Минских соглашений и дополнением к нему по отводу танков с вооружением калибра до 100 мм.

В частности, 16 января наблюдатели видели 1 зенитный ракетный комплекс (9К35 "Стрела-10") в Донецке и 1 танк (неустановленного типа) возле Софиевки (бывшее Карло-Марксово, 40 км к северо-востоку от Донецка).

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Также беспилотный летательный мини-аппарат СММ обнаружил 2 самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и 4 буксируемые гаубицы (Д-30 "Жаба", 122 мм) возле населенного пункта Белое (22 км к западу от Луганска).
Кроме того, миссия обнаружила вооружение, размещенное по определенным линиям для его отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения.

В частности, 16 января беспилотный летательный мини-аппарат СММ обнаружил в неподконтрольных правительству Украины районах "29 танков (одиннадцать T-72 и восемнадцать T-64) возле Белого".

Касательно общей ситуации на фронте, то обстановка 16 января накалилась. Как сообщал сегодня штаб Объединенных сил, боевики атаковали у Красногоровки и Авдеевки – ВСУ и противник понесли большие потери. Военные сообщали, что убиты пять боевиков и пятеро ранены.

Однако, согласно уточненным данным офицера ВСУ Анатолия Штефана "Штирлица", у оккупантов уже 12 "двухсотых". Позже он уточнил потери боевиков за сутки.

Также вчера враг подорвал выстрелом из ПТУРа (противотанковая управляемая ракета) грузовик с украинскими воинами. В итоге были ранены пять бойцов ВСУ и еще пятеро получили травмы. Противник попытался закрепить "успех" в другой атаке, но нарвался на жесткую "ответку" – была подорвана техника, у врага большие потери.

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