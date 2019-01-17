ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе гаубицы и танки боевиков
Миссия продолжила осуществлять мониторинг отвода вооружения
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что на временно оккупированных территориях Донбасса обнаружили гаубицы и танки боевиков.
Как сообщается в отчете миссии за период с 19.30 15 января по 19.30 16 января, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ, миссия продолжила осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Минским меморандумом, а также комплексом мероприятий по выполнению Минских соглашений и дополнением к нему по отводу танков с вооружением калибра до 100 мм.
В частности, 16 января наблюдатели видели 1 зенитный ракетный комплекс (9К35 "Стрела-10") в Донецке и 1 танк (неустановленного типа) возле Софиевки (бывшее Карло-Марксово, 40 км к северо-востоку от Донецка).
Также беспилотный летательный мини-аппарат СММ обнаружил 2 самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и 4 буксируемые гаубицы (Д-30 "Жаба", 122 мм) возле населенного пункта Белое (22 км к западу от Луганска).
Кроме того, миссия обнаружила вооружение, размещенное по определенным линиям для его отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения.
В частности, 16 января беспилотный летательный мини-аппарат СММ обнаружил в неподконтрольных правительству Украины районах "29 танков (одиннадцать T-72 и восемнадцать T-64) возле Белого".
Касательно общей ситуации на фронте, то обстановка 16 января накалилась. Как сообщал сегодня штаб Объединенных сил, боевики атаковали у Красногоровки и Авдеевки – ВСУ и противник понесли большие потери. Военные сообщали, что убиты пять боевиков и пятеро ранены.
Однако, согласно уточненным данным офицера ВСУ Анатолия Штефана "Штирлица", у оккупантов уже 12 "двухсотых". Позже он уточнил потери боевиков за сутки.
Также вчера враг подорвал выстрелом из ПТУРа (противотанковая управляемая ракета) грузовик с украинскими воинами. В итоге были ранены пять бойцов ВСУ и еще пятеро получили травмы. Противник попытался закрепить "успех" в другой атаке, но нарвался на жесткую "ответку" – была подорвана техника, у врага большие потери.
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