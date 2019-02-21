СММ ОБСЕ снова фиксирует сосредоточение танков и артиллерии на оккупированном Донбассе
Миссия продолжила осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Минским меморандумом
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что снова фиксируют сосредоточение танков и артиллерии на оккупированном Донбассе.
Как сообщается в отчете миссии по состоянию на 19:30 20 февраля, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ, миссия продолжила осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Минским меморандумом, а также комплексом мер по выполнению Минских соглашений и дополнением к нему по отводу танков с вооружением калибра до 100 мм.
В частности, в неподконтрольных правительству Украины районах 17 февраля на основе доступных СММ данных воздушного наблюдения выявлено наличие 17 танков (неустановленного типа), 9 единиц самоходной и 18 единиц буксируемой артиллерии или минометов на полигоне в районе населенного пункта Мирное (28 км юго-западнее Луганска) и 27 танков (неустановленного типа) на полигоне вблизи Круглика (31 км юго-западнее Луганска).
Также 18 февраля на основе доступных миссии данных воздушного наблюдения выявлено наличие 17 танков (неустановленного типа) на полигоне недалеко от населенного пункта Бугаевка (37 км юго-западнее Луганска), 6 танков (неустановленного типа) на полигоне вблизи населенного пункта Шимшиновка (27 км к юго-западу от Луганска) и 21 танк (неустановленного типа) на полигоне рядом с Терновым (15 км юго-западнее Луганска).
Кроме того, на основе данных воздушного наблюдения 18 февраля зафиксировано 8 единиц самоходной и 23 единицы буксируемой артиллерии на полигоне вблизи Бугаевки.
Напомним, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе на протяжении 21 февраля оккупанты устроили пять обстрелов украинских позиций, в результате которых ранения получили двое бойцов Вооруженных сил Украины.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что на Донбассе боевики "совсем потеряли страх": офицер ВСУ показал видео уничтожения опорника противника.
Также сообщалось о потерях противника за январь-2019. По данным украинской разведки, на Донбассе было уничтожено и ранено 150 боевиков. При этом оккупанты "помогали" украинским военным – нарушали меры безопасности, устраивали ДТП, суициды, убийства по неосторожности.
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