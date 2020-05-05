Снайпер боевиков едва не убил снайпера ВСУ – пуля попала в шлем: фото

Вражеский снайпер увидел шлем и выстрелил, но все закончилось хорошо

На Донбассе продолжают работать вражеский снайпера. На этот раз стрелок боевиков едва не убил снайпера украинской армии, попав ему в шлем, который как раз был снят. Об этом рассказал волонтерскому фонду "Вернись живым" сам счастливчик.

"Не всегда шлем хранит жизнь, если он на твоей голове" – говорит Илья, снайпер одной из бригад ВСУ, которая сейчас несет службу на донецком направлении.

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Он показал фото своего шлема, который он обычно носил для защиты от вражеских обстрелов. По его словам, на одной из позиций он снял каску и положил рядом, в соседнюю в стене дырку, потому что в нем было неудобно работать. Однако как раз в этот момент в шлем попала пуля вражеского снайпера.

В тренде Сотня раненых и уничтоженных: офицер ВСУ назвал потери боевиков за апрель

Как сообщали новости "Сегодня", на днях офицер ВСУ назвал потери боевиков за апрель. За предыдущий месяц местные боевики т.н. Л/ДНР, наемники из РФ и кадровые российские военные на Донбассе потеряли убитыми и ранеными почти сто человек.

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