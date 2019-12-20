Снайпер боевиков использовал для прикрытия ребенка: фото

/ Фото: Минобороны РФ

На днях на Донбассе погиб военнослужащий Василий Лисицин и во время его убийства вражеский снайпер прикрывался ребенком, чтобы не получить "ответку". Об этом сообщили в 28-й бригаде ВСУ имени рыцарей зимнего похода.

"На первом фото – бронежилет погибшего парня. На втором – зафиксирован нашей разведкой кадр с позиций противника, сделанный незадолго до рокового выстрела. Да, вам не показалось – на фото ребенок. Маленькая девочка играет, пока вражеский снайпер работает", – говорится в сообщении.

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Боевики хорошо знают, что украинские военные в таком случае не будут открывать огонь в ответ и враг пользуется этим, отметили в бригаде.

"Сложно найти слова, чтобы хоть как-то охарактеризовать такую ​​коварную тактику. Ребенок на позиции. Это нельзя понять, нельзя оправдать, нельзя простить. Вот оно – истинное лицо врага. Лицо, что скрывается за крохотной детской спиной", – подчеркнули военные.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно боевики убили мирного жителя Марьинки. Как позже стало известно, мужчин подстрелил российский снайпер.

Позже в штабе Объединенных сил рассказали, что Россия тренирует своих снайперов, которых перебросила в этот район после их выпуска из снайперской школы. Военные отмечают, что враг стреляет и по позициям ВСУ, и по мирным жителям.

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