На Донбассе погиб боец с Волыни: фото и имя героя

Стало известно имя украинского военнослужащего, который погиб на фронте 3 октября.
Как сообщили в пресс-службе 14-ой отдельной механизированной бригады ВСУ, это был боец этого подразделения Юрий Тишик из села Мызово Старовижевского района Волынской области.
28-летний волынянин был убит снайпером, стоя на блокпосте.
"Он был искренним, он был настоящим. Он стремился к миру и для этого боролся за победу. Он отдал свою жизнь за то, что во что верил – за Украину, за свободу и честь украинского народа. Юрий погиб. Не стало одного из лучших сынов земли", – пишут его побратимы из бригады.
Командование и личный состав воинской части выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего.
"Скорбим вместе с вами", – добавили в пресс-службе 14-й ОМБр.
Напомним, что в целом за прошлые сутки, 3 октября, на Донбассе пророссийские боевики 41 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих.
"Сегодня" также сообщали о том, что Служба безопасности Украины разоблачила в Донецкой области информатора террористической организации "ДНР" – женщину, которая передавала боевикам разведывательные данные об украинских военных.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на заседании Трехсторонней переговорной группы в Минске была достигнута договоренность о начале отвода войск на Донбассе.
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