На Донбассе погиб боец с Волыни: фото и имя героя

Юрий Тишик (по центру). Фото: facebook.com/profile.php?id=100021832178967

Стало известно имя украинского военнослужащего, который погиб на фронте 3 октября.

Как сообщили в пресс-службе 14-ой отдельной механизированной бригады ВСУ, это был боец этого подразделения Юрий Тишик из села Мызово Старовижевского района Волынской области.

28-летний волынянин был убит снайпером, стоя на блокпосте.

"Он был искренним, он был настоящим. Он стремился к миру и для этого боролся за победу. Он отдал свою жизнь за то, что во что верил – за Украину, за свободу и честь украинского народа. Юрий погиб. Не стало одного из лучших сынов земли", – пишут его побратимы из бригады.

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Командование и личный состав воинской части выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

"Скорбим вместе с вами", – добавили в пресс-службе 14-й ОМБр.

Напомним, что в целом за прошлые сутки, 3 октября, на Донбассе пророссийские боевики 41 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих.

"Сегодня" также сообщали о том, что Служба безопасности Украины разоблачила в Донецкой области информатора террористической организации "ДНР" – женщину, которая передавала боевикам разведывательные данные об украинских военных.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на заседании Трехсторонней переговорной группы в Минске была достигнута договоренность о начале отвода войск на Донбассе.

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