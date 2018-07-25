Снайпер уничтожил двух боевиков: боец ВСУ показала фото

Украинские военные уничтожили двоих диверсантов на Донбассе, которые в ночное время с приборами ночного видения пытались пробраться к позициям ВСУ, но нарвались на снайпера. Об этом сообщила военнослужащая Виктория Руденко в Facebook.

По ее словам, нашему снайперу не составило труда засечь врага на подступах к опорному пункту.

"Решили два недоумка пройти незамеченными к нашему "опорнику". В их непутевых мозгах вырисовывалась картина, что у них очень успешная диверсионная операция. Их можно понять, потому что у одного на голове модная "приблуда" от российских поставщиков, батареи заряжены, и кажется "что жизнь удалась". Но не знали эти два "хробака", что чтобы они на себя не повесили, то в оптике (от друзей из США) наших снайперов они как новогодние елки", – написала Руденко.

Видимо речь идет о приборах ночного видения у боевиков, окуляры которых светились в тепловизионном прицеле снайперов ВСУ. В итоге украинским спецам и не составило труда их засечь и уничтожить.

Напомним, мы уже публиковали красивое видео, как работают украинские снайперы. Военные показали, как спецы готовятся к выходу на боевое задание, как маскируются и уходит после его выполнения.

Как сообщалось в июне, снайпер ВСУ попал пулеметчику боевиков на Донбассе прямо в лицо. Пулеметчик "ДНР" решил пострелять по позициям украинских морпехов, но нарвался на жесткую "ответку". Волонтер показал видео.