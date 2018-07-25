Снайпер уничтожил двух боевиков: боец ВСУ показала фото

Вчера, 12:53

Российское оборудование выдало вражеских диверсантов – они напоролись на снайпера с ночным прицелом

Снайпер ВСУ не пропустил диверсантов. Фото: mil.gov.ua
Снайпер ВСУ не пропустил диверсантов. Фото: mil.gov.ua

Украинские военные уничтожили двоих диверсантов на Донбассе, которые в ночное время с приборами ночного видения пытались пробраться к позициям ВСУ, но нарвались на снайпера. Об этом сообщила военнослужащая Виктория Руденко в Facebook.

По ее словам, нашему снайперу не составило труда засечь врага на подступах к опорному пункту.

"Решили два недоумка пройти незамеченными к нашему "опорнику". В их непутевых мозгах вырисовывалась картина, что у них очень успешная диверсионная операция. Их можно понять, потому что у одного на голове модная "приблуда" от российских поставщиков, батареи заряжены, и кажется "что жизнь удалась". Но не знали эти два "хробака", что чтобы они на себя не повесили, то в оптике (от друзей из США) наших снайперов они как новогодние елки", – написала Руденко.

Видимо речь идет о приборах ночного видения у боевиков, окуляры которых светились в тепловизионном прицеле снайперов ВСУ. В итоге украинским спецам и не составило труда их засечь и уничтожить.

37760865_550234282061834_4449631589474762752_o

1532511899.0471

Напомним, мы уже публиковали красивое видео, как работают украинские снайперы. Военные показали, как спецы готовятся к выходу на боевое задание, как маскируются и уходит после его выполнения.

Как сообщалось в июне, снайпер ВСУ попал пулеметчику боевиков на Донбассе прямо в лицо. Пулеметчик "ДНР" решил пострелять по позициям украинских морпехов, но нарвался на жесткую "ответку". Волонтер показал видео.
Донбасс, военные, снайпер, ВСУ, боевики, диверсанты

Вы сейчас просматриваете новость "Снайпер уничтожил двух боевиков: боец ВСУ показала фото". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

РФ готовит из боевиков снайперов. Фото: facebook.compgmod.mil.rus

Россия перебросила на Донбасс оружие и готовит снайперов

13 Июля, 15:12

Российские офицеры взялись за обучение боевиков в использовании нового вооружения

Донбасс

Фото: СБУ

В Луганской области задержан российский снайпер, воевавший за "ЛНР"

12 Июля, 16:34

Мужчину дважды вербовали представители террористических группировок
Загрузка...

Донбасс

Гибель бойцов "королевской" бригады под Горловкой: командир пытался спасти раненого бойца, но оба стали жертвами снайпера

29 Июня, 23:38

У 57-летнего командира взвода Валерия Шишак стались жена, взрослые сын и дочь, а у 22-летнего Андрея Волоса - беременная жена и родители 

Донбасс

"Шаман" ликвидирован на Донбассе, фото facebook.com/ukrop.bc

"Очередной дембель": на Донбассе ликвидирован вражеский снайпер

26 Июня, 22:01

Боевики с семи утра 5 раз нарушили режим тишины в зоне ООС
Загрузка...