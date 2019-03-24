Красивая работа снайпера ВСУ: "Штирлиц" показал уничтоженных боевиков

Один предатель Украины находится в коме, второй убит и третий решил самоликвидироваться

Соцсети.

Красивая работа снайпера ВСУ: "Штирлиц" показал уничтоженных боевиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/784/51a/5c978451ac38f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/784/51a/5c978451ac38f.jpg 2019-03-24T15:22:00+02:00 Донбасс Один предатель Украины находится в коме, второй убит и третий решил самоликвидироваться

Ряды боевиков т.н. "Л/ДНР" продолжают редеть – либо от пуль украинских военных, либо сами не выдерживают и идут на суицид. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

Так, 19 марта стало известно о гибели боевика Алексея Присяжнюка, который попал в бесславную "бригаду-200" после суицид.

А вот 21 март был уничтожен пулеметчик и командир взвода противника.

"21.03.19 ("бригада-200") пополнилась очередным бойцом Волкодавом Василием из Ирмино, у второго оккупанта тяжелое ранение в голову. Снайпер ОС ужалил", – написал "Штирлиц".

Напомним, 21 марта боевики понесли серьезные потери на Донбассе за обстрелы позиций ВСУ. Противник семь раз нарушил режим прекращения огня, при этом четыре раза применил вооружение, запрещенное минскими договоренностям, и потратил 40 мин калибров 120 и 82 мм. Также российско-оккупационные войска обстреливали наши позиции по вооружению боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Однако наши воины ответным огнем уничтожили троих и ранили шестерых боевиков. Но и это было не все.

Отметим, "Штирлиц" также показывал уничтоженного предателя Украины с позывным "Рыжий" из Красного Лимана.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Красивая работа снайпера ВСУ: "Штирлиц" показал уничтоженных боевиков". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.