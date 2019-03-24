Красивая работа снайпера ВСУ: "Штирлиц" показал уничтоженных боевиков
Один предатель Украины находится в коме, второй убит и третий решил самоликвидироваться
Ряды боевиков т.н. "Л/ДНР" продолжают редеть – либо от пуль украинских военных, либо сами не выдерживают и идут на суицид. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".
Так, 19 марта стало известно о гибели боевика Алексея Присяжнюка, который попал в бесславную "бригаду-200" после суицид.
А вот 21 март был уничтожен пулеметчик и командир взвода противника.
"21.03.19 ("бригада-200") пополнилась очередным бойцом Волкодавом Василием из Ирмино, у второго оккупанта тяжелое ранение в голову. Снайпер ОС ужалил", – написал "Штирлиц".
Напомним, 21 марта боевики понесли серьезные потери на Донбассе за обстрелы позиций ВСУ. Противник семь раз нарушил режим прекращения огня, при этом четыре раза применил вооружение, запрещенное минскими договоренностям, и потратил 40 мин калибров 120 и 82 мм. Также российско-оккупационные войска обстреливали наши позиции по вооружению боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Однако наши воины ответным огнем уничтожили троих и ранили шестерых боевиков. Но и это было не все.
Отметим, "Штирлиц" также показывал уничтоженного предателя Украины с позывным "Рыжий" из Красного Лимана.
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