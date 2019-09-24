Снайпера работают под прикрытием: раскрыта хитрая тактика боевиков на Донбассе

Из России прибыли подразделения диверсантов после трехмесячной подготовки по ведению "партизанской войны"

/ Фото: Минобороны РФ

На Донбассе активизировались вражеские диверсионные группы, которые начали работать по новой схеме с использованием запрещенного вооружения для прикрытия своих действий. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование российских оккупационных войск на территории т.н. "Л/ДНР" повышает интенсивность применения диверсионно-разведывательных и снайперских групп. В то же время, противник активизировал подготовку к применению подразделений диверсантов, которые прибыли после трехмесячной подготовки по ведению "партизанской войны" в учебных центрах на территории Ростовской области.

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Кроме того, оккупанты проводят испытания эффективности скрытых способов обстрела подразделений Объединенных сил, обработанных на полигонах Южного военного округа ВС РФ. В частности, для дезориентации и сокрытия звука выстрелов, огонь снайперами ведется под прикрытием стрельбы минометов и гранатометов.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно стало известно, что боевики придумали новый способ провокаций ВСУ. Для сьемки фейковых сюжетов российскими пропагандистами силы противника поджигают сухую траву. В ГУР рассказали, для чего это делается.

Кроме того, пока на передовой по-прежнему стреляют, в тылу у боевиков тоже обстановка напряженная, но для местных жителей. Прибывающие на Донбасс российские военные грабят и избивают людей.

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