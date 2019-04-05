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Снайперский обстрел КПВВ "Марьинка": Наев ввел "красный" уровень безопасности

Сегодня, 16:23

Повышенный уровень безопасности был введен после обстрела боевиков

КПВВ "Золотое". Фото: скриншот
КПВВ "Золотое". Фото: скриншот.
Снайперский обстрел КПВВ "Марьинка": Наев ввел "красный" уровень безопасности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/78b/11b/5c978b11b6b28.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/78b/11b/5c978b11b6b28.jpg Донбасс Повышенный уровень безопасности был введен после обстрела боевиков

После обстрела вражеским снайпером украинских бойцов на контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев отдал приказ о введении "красного" режима безопасности.

"С целью обеспечения безопасности личного состава, который выполняет задачи на КПВВ "Марьинка", безопасности граждан Украины, которые пересекают линию разграничения, работа КПВВ прекращена", – говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.

Также в штабе уточнили, что, по распоряжению Наева, подразделениями ВСУ были приняты контрснайперские меры.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинские военные уничтожили грузовик боевиков с боеприпасами в районе Золотого. Повторным выстрелом ВСУ мина "легла" прямо в скопление оккупантов. Соответствующее видео опубликовал в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

Недавно офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" дал понять, что украинские воины не зря стоят на передовой. Он рассказал, что потери боевиков за март составили 165 убитыми и раненными. На поле боя ликвидированы 56 оккупантов, ранены – еще 85.

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Тег снайпер, марьинка, кпвв, Наев, ООС

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