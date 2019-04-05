Снайперский обстрел КПВВ "Марьинка": Наев ввел "красный" уровень безопасности
Повышенный уровень безопасности был введен после обстрела боевиков
После обстрела вражеским снайпером украинских бойцов на контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев отдал приказ о введении "красного" режима безопасности.
"С целью обеспечения безопасности личного состава, который выполняет задачи на КПВВ "Марьинка", безопасности граждан Украины, которые пересекают линию разграничения, работа КПВВ прекращена", – говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.
Также в штабе уточнили, что, по распоряжению Наева, подразделениями ВСУ были приняты контрснайперские меры.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинские военные уничтожили грузовик боевиков с боеприпасами в районе Золотого. Повторным выстрелом ВСУ мина "легла" прямо в скопление оккупантов. Соответствующее видео опубликовал в Facebook волонтер Юрий Мысягин.
Недавно офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" дал понять, что украинские воины не зря стоят на передовой. Он рассказал, что потери боевиков за март составили 165 убитыми и раненными. На поле боя ликвидированы 56 оккупантов, ранены – еще 85.
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