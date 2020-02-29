Снайперский огонь и потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

За прошлые сутки, 28 февраля, боевики восемь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий ранен, сообщили в пресс-центре ООС.
"28 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также была отмечена работа снайперской пары", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" были зафиксированы пять обстрелов:
- два раза рядом с Водяным стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Пищевика велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Лебединского ударили из минометов калибра 82 мм – враг выпустил 18 мин;
- рядом с Новотроицким стреляли из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг устроил три обстрела:
- неподалеку от Новотошковского стреляли из крупнокалиберных пулеметов, а также по нашим позициям велся снайперский огонь;
- дважды в районе Орехово ударили из 120-мм минометов – враг выпустил 9 мин и 3 мины с миномета калибра 82 мм.
"Вчера, 28 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – рассказали в ООС.
Напомним, 27 февраля боевики устроили шесть обстрелов по украинским позициям на Донбассе. Тогда один военнослужащий погиб, еще один – был ранен.
Кроме того, в 93-й бригаде "Холодный Яр" назвали имя погибшего бойца.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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