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Снайперский огонь и потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

29 февраля, 07:14

Тина Наринецкая

Оккупанты снова применили запрещенное «Минском» оружие

За прошлые сутки, 28 февраля, боевики восемь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий ранен, сообщили в пресс-центре ООС.

"28 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также была отмечена работа снайперской пары", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" были зафиксированы пять обстрелов:

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  • два раза рядом с Водяным стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • вблизи Пищевика велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Лебединского ударили из минометов калибра 82 мм – враг выпустил 18 мин;
  • рядом с Новотроицким стреляли из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг устроил три обстрела:

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Запрещенное оружие и серьезные потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе
  • неподалеку от Новотошковского стреляли из крупнокалиберных пулеметов, а также по нашим позициям велся снайперский огонь;
  • дважды в районе Орехово ударили из 120-мм минометов – враг выпустил 9 мин и 3 мины с миномета калибра 82 мм.

"Вчера, 28 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – рассказали в ООС.

Напомним, 27 февраля боевики устроили шесть обстрелов по украинским позициям на Донбассе. Тогда один военнослужащий погиб, еще один – был ранен.

Кроме того, в 93-й бригаде "Холодный Яр" назвали имя погибшего бойца.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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