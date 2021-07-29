Снимают то, что не забудут никогда. В кино-кемпе на Донбассе помогают детям с травмами войны

Вероника мечтала рассказать свою историю, но не знала, как подойти к делу. В этом ей помогли в "Мирном лете" Фонда Рината Ахметова

Кино-кемп "Мирного лета" и музей "Голоса мирных / коллаж "Сегодня"

Психологическая травма войны может проявиться спустя годы и даже поколения – избавиться от воспоминаний о том, как горел твой дом, или как убегали от обстрелов, почти невозможно. Особенно – если ты ребенок.

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Однако существуют уникальное пространство, где с такими травмами у детей с Донбасса работают с помощью различных арт-методик, в том числе съемок любительского фильма – рассказывает в сюжете для новостей "Сегодня" Юлия Миншакирова.

Фотомастер Дмитрий Ратынский показывает, как снять эпизод фильма за пять минут. Оператор, сценарист, актер в одном лице – говорит, это возможно.

"При помощи телефона можно сделать свое видео, свой фильм, который будет искусством", – рассказывает он.

На тренинге ребята с прифронтового востока, переселенцы. Все они – участники оздоровительного проекта Фонда Рината Ахметова – "Мирное лето – Детям Донбасса". В этом году сезон проводят в формате "Кино-кемп".

"Это такая классная возможность для детей разных возрастов овладеть сейчас очень востребованными навыками: коммуникации, самопрезентации. Работой с разной техникой", – говорит психолог Ольга Коссе, куратор проекта "Кино-кемп".

Снимают то, что не забудут никогда

Семья Вероники Федоренко из-за войны покинула родной город и переехала в Киев. Многое девушка не может забыть до сих пор.

"Учительница нас стала собирать. Сказала: "Берите то, что успеете, или же ничего берите!" Нас завели в подвал. Все плакали, даже я. Я не уверена, что это я когда-то забуду, я не уверена, что кто-то забудет, что было вообще", – говорит девушка.

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Вероника мечтала рассказать свою историю, но не знала, как подойти к делу творчески. "Кино-кемп" в этом помог.

"Не знаю почему, но мне иногда хочется выплеснуть свою жизнь на лист. И снять об этом фильм", – говорит она.

Ежедневно с детьми – опытные психологи. Работают с детскими травмами войны, чтобы воспоминания, как у Вероники, не мешали жить.

"Мне пришлось переехать – это было невероятно сложно. У меня не было ни друзей, ни знакомых, никого кроме мамы! И в школе было сложно", – делится Вероника Федоренко.

Учат в лагере и техникам самопомощи, правильное дыхание во время стресса, кстати, поможет и взрослым.

Фильмы-истории, которые снимают ребята, тоже элемент арт-терапии. Когда делишься с кем-либо переживаниями, становится легче, говорят психологи.

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Исповеди попадут в уникальный онлайн-музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. Потому что они – часть истории страны.

"Я хочу сказать огромное спасибо Фонду Рината Ахметова, что Ринат Ахметов предоставил нам такую возможность, что есть такое в замечательном лагере. Это реально, может быть, поможет некоторым детям", – говорит Вероника.

За время существования проекта, а это без малого семь лет, четыре с половиной тысячи детей побывали в "Мирном лете".

Напомним, в онлайн-коллекцию музея "Голоса мирных" войдет и история 17-летней Даниэлы Ковалевой, которая не видела родственников уже пару лет.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией