Снимают то, что не забудут никогда. В кино-кемпе на Донбассе помогают детям с травмами войны

Кино-кемп "Мирного лета" и музей "Голоса мирных / коллаж "Сегодня"
Психологическая травма войны может проявиться спустя годы и даже поколения – избавиться от воспоминаний о том, как горел твой дом, или как убегали от обстрелов, почти невозможно. Особенно – если ты ребенок.
Однако существуют уникальное пространство, где с такими травмами у детей с Донбасса работают с помощью различных арт-методик, в том числе съемок любительского фильма – рассказывает в сюжете для новостей "Сегодня" Юлия Миншакирова.
Фотомастер Дмитрий Ратынский показывает, как снять эпизод фильма за пять минут. Оператор, сценарист, актер в одном лице – говорит, это возможно.
"При помощи телефона можно сделать свое видео, свой фильм, который будет искусством", – рассказывает он.
На тренинге ребята с прифронтового востока, переселенцы. Все они – участники оздоровительного проекта Фонда Рината Ахметова – "Мирное лето – Детям Донбасса". В этом году сезон проводят в формате "Кино-кемп".
"Это такая классная возможность для детей разных возрастов овладеть сейчас очень востребованными навыками: коммуникации, самопрезентации. Работой с разной техникой", – говорит психолог Ольга Коссе, куратор проекта "Кино-кемп".
Снимают то, что не забудут никогда
Семья Вероники Федоренко из-за войны покинула родной город и переехала в Киев. Многое девушка не может забыть до сих пор.
"Учительница нас стала собирать. Сказала: "Берите то, что успеете, или же ничего берите!" Нас завели в подвал. Все плакали, даже я. Я не уверена, что это я когда-то забуду, я не уверена, что кто-то забудет, что было вообще", – говорит девушка.
Вероника мечтала рассказать свою историю, но не знала, как подойти к делу творчески. "Кино-кемп" в этом помог.
"Не знаю почему, но мне иногда хочется выплеснуть свою жизнь на лист. И снять об этом фильм", – говорит она.
Ежедневно с детьми – опытные психологи. Работают с детскими травмами войны, чтобы воспоминания, как у Вероники, не мешали жить.
"Мне пришлось переехать – это было невероятно сложно. У меня не было ни друзей, ни знакомых, никого кроме мамы! И в школе было сложно", – делится Вероника Федоренко.
Учат в лагере и техникам самопомощи, правильное дыхание во время стресса, кстати, поможет и взрослым.
Фильмы-истории, которые снимают ребята, тоже элемент арт-терапии. Когда делишься с кем-либо переживаниями, становится легче, говорят психологи.
Исповеди попадут в уникальный онлайн-музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. Потому что они – часть истории страны.
"Я хочу сказать огромное спасибо Фонду Рината Ахметова, что Ринат Ахметов предоставил нам такую возможность, что есть такое в замечательном лагере. Это реально, может быть, поможет некоторым детям", – говорит Вероника.
За время существования проекта, а это без малого семь лет, четыре с половиной тысячи детей побывали в "Мирном лете".
Напомним, в онлайн-коллекцию музея "Голоса мирных" войдет и история 17-летней Даниэлы Ковалевой, которая не видела родственников уже пару лет.
Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией